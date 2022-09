Luis Suarez wraca do Europy

Latem Luis Suarez dołączył do Clubu Nacional. Jednak, jak donoszą media, jego przygoda z urugwajskim klubem nie potrwa długo. Bowiem już za kilka tygodni 35-letni napastnik zmieni otoczenie i najprawdopodobniej powróci do Europy. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata.

Fot. Fernando Vergara / AP