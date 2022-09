Sergio Ramos nie otrzymał powołania. "Zniechęcenie"

W zeszły piątek, 16 września ogłoszono listę 23 zawodników, którzy wezmą udział we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, a co za tym idzie, zjawią się w najbliższych dwóch meczach ze Szwajcarią i Portugalią w Lidze Narodów UEFA. Zabrakło na niej niegdyś kluczowego piłkarza linii defensywnej, a zarazem kapitana reprezentacji Hiszpanii, Sergio Ramosa. Zamiast niego Enrique powołał: Pau Torresa i Erica Garcię z FC Barcelony, Diego Llorente z Leeds United, a do tego może wykorzystać na tej pozycji Hugo Guillamona z Valencii.

Ramos zawiedziony brakiem powołania. Chce szansy na MŚ w Katarze

Jak dowiedziała się gazeta "Mundo Deportivo", brak powołania Ramosa na zgrupowanie kadry, wywołał u piłkarza "pewne zniechęcenie". Obrońca już wcześniej deklarował chęć powrotu do drużyny narodowej. W tym celu chciał złapać więcej minut w barwach PSG, by odzyskać formę i wywalczyć miejsce w składzie na mistrzostwa świata w Katarze. Do rozpoczęcia turnieju jeszcze dwa miesiące, jednak wrześniowe zgrupowanie jest ostatnim przed jego startem.

Sergio Ramos nie miał za sobą udanego roku. Większość czasu w poprzednim sezonie spędził na trybunach lub ławce rezerwowych. To wynik wielu kontuzji. Pierwszej doznał już w pierwszych tygodniach pracy w Paris Saint-Germain. Gazeta wyliczyła, że na murawie spędził w sumie 895 minut we wszystkich rozgrywkach.

Dla porównania w bieżącym sezonie - tylko w Ligue 1 - ma na koncie 625 minut (w ośmiu meczach). Do tego doliczyć trzeba dwa pełne mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów (180 minut) i już się okazuje, że rozegrał więcej niż analogicznie w poprzednich dwunastu miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja Ramosa w PSG znacznie się poprawia. - Chcemy przedłużyć kontrakty z Messim i Ramosem - powiedział kilka dni temu dyrektor portowy PSG, Luis Campos.

- Znam Sergio bardzo dobrze, poznałem go w Madrycie. Teraz zrobi wszystko by mieć, jak najlepszy sezon. Robi postęp w tej kwestii. Nowa umowa? Czemu nie - dodał chwilę później. Obecny kontrakt Ramosa wygasa z końcem bieżącego sezonu.