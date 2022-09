Allegri do zwolnienia? Ale to nie takie proste. Astronomiczna kwota

Sytuacja Massimiliano Allegriego w Juventusie nie wygląda najlepiej. Klub w Serie A wygrał zaledwie dwa mecze z siedmiu (cztery remisy i porażka) i zajmuje dopiero ósme miejsce. W Lidze Mistrzów wcale nie jest lepiej, bowiem turyńczycy doznali dwóch porażek (1:2 z Benficą i 1:2 z PSG). Kibice klubu o rozczarowujące wyniki obwiniają właśnie trenera i chcą jego zwolnienia. W tym celu utworzyli w mediach społecznościowych hasztag #allegriout.

Dziennikarze wyliczyli koszt odejścia Allegriego z Juventusu. Astronomiczna kwota

Krytyka fanów Juventusu znacznie wzrosła po niedzielnej porażce 0:1 z AC Monza. Dla klubu Silvio Berlusconiego było to pierwsze zwycięstwo w debiucie w Serie A, a dla turyńczyków kolejny bardzo niekorzystny wynik. To spowodowało, że Allegri po meczu drogę do swojego samochodu odbył w eskorcie policji. Obawiano się, że gniew kibiców może znaleźć wyraz nie tylko w internecie.

Trener dodatkowo podpadł władzom klubu jeszcze przed meczem. 55-latek udzielił wywiadu bez zgody włodarzy, w którym wypowiedział się na temat sytuacji w klubie. - Jest mi bardzo przykro z powodu obecnej sytuacji i często zadaję sobie pytanie, czy popełniłem błędy. Pierwsze co przychodzi mi na myśl to fakt, że Juventus miał wyglądać inaczej - stwierdził Allegri, cytowany przez "Corriere della Sera".

To wszystko sprawia, że Allegri może pożegnać się z Juventusem. Na drodze do zwolnienia Włocha mogą jednak stanąć kwestie finansowe. Trener ma ważny kontrakt do 2025 roku, a jego roczna pensja brutto wynosi 14 milionów euro. Na tej podstawie dziennikarze "Tutto Sport" wyliczyli łączny koszt zwolnienia Maxa.

Klub musiałby zapłacić Allegriemu łącznie 45 mln euro brutto, bo tyle wynosiłoby wynagrodzenie trenera i jego sztabu do końca trwania kontraktu (30 czerwca 2025 roku). Do tego należy doliczyć koszty, które będą wiązały się z utrzymaniem jego następcy. W wypadku zagranicznego zmiennika na takim samym poziomie klub mógłby skorzystać z dekretu wzrostowego i zmniejszyć koszty brutto o połowę. Jako głównego kandydata do zastąpienia Włocha wskazuje się Thomasa Tuchela. Według włoskich dziennikarzy utrzymanie trenera i jego sztabu wyniosłoby klub do czerwca 2025 roku łącznie 35 mln euro brutto. Tym samym łączny koszt zwolnienia 55-latka wyniósłby 80 milionów euro.

Kibice twierdzą, że Juventus z Allegrim może wypaść z Ligi Mistrzów, a to wiązałoby się ze stratą 60 milionów środków pochodzących z UEFA. Gdyby władze klubu zdecydowały się na zwolnienie Wocha, a zespół i tak pożegnałby się z najważniejszymi rozgrywkami w Europie, koszty byłyby znacznie większe.