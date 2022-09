Matty Cash kontuzjowany. Michniewicz zabrał głos. "Spokojnie, mam info"

Podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i w obecnym Matty Cash jest podstawowym obrońcą Aston Villi. Reprezentant Polski wystąpił we wszystkich dotychczasowych spotkaniach w pełnym wymiarze czasu. 25-latek znalazł się także w wyjściowym składzie drużyny na mecz z Manchesterem City (1:1). Niestety już w 26. minucie rywalizacji piłkarz musiał opuścić boisko.

Czesław Michniewicz przekazał pozytywne informacje na temat kontuzji Cash'a. "Nic poważnego"

Okazało się, że Cash doznał kontuzji. Tuż przed opuszczeniem murawy Polak chwycił się za lewe udo. Natychmiast podbiegli do niego lekarze. Po interwencji medycznej piłkarz uznał, że nie będzie w stanie kontynuować gry. Najbardziej przerażające było jednak to, że obrońca doznał wspomnianej kontuzji bez kontaktu z przeciwnikiem. To najczęściej może oznaczać poważne urazy.

Na taki w tej chwili 25-latek nie może sobie pozwolić. Bowiem już za nieco ponad dwa miesiące rozpoczynają się mistrzostwa świata w Katarze. Wcześniej zostaną także rozegrane ostatnie dwa spotkania Ligi Narodów. W nich reprezentacja Polski zmierzy się z Walią oraz Holandią.

Pierwsze informacje w sprawie kontuzji obrońcy przekazał trener Aston Villi Steven Gerrard. Były one dość niepokojące. Brytyjczyk wyjawił, że Cash doznał urazu ścięgna podkolanowego i w ciągu najbliższych godzin zostanie wykonany rezonans magnetyczny.

Na szczęście o wiele bardziej optymistyczne informacje przekazał selekcjoner biało-czerwonych Czesław Michniewicz. "Spokojnie, mam info od Matiego. Nic poważnego" - napisał na Twitterze trener biało-czerwonych. Wygląda więc na to, że Cash będzie do dyspozycji szkoleniowca już w najbliższych spotkaniach.

W kolejnym meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. To spotkanie odbędzie się 22 września. Będzie to drugi mecz tych ekip podczas tegorocznej Ligi Narodów. W pierwszym padł remis 2:2, a jedną z bramek strzelił nie kto inny, jak właśnie Matty Cash. Z kolei trzy dni później biało-czerwoni zmierzą się z Walią. W pierwszym spotkaniu to podopieczni Michniewicza byli górą 2:1