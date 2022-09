Szymański podbija Holandię. "Wspaniały piłkarz". Miłość od pierwszego wejrzenia

Sebastian Szymański został bohaterem wyjazdowego meczu Feyenoordu Rotterdam z Go Ahead Eagles. Reprezentant Polski zaliczył asystę przy trafieniu Javairo Dilrosuna, a w końcówce meczu sam strzelił przepięknego gola z dystansu. Jego drużyna wygrała ostatecznie po zaciętym meczu 4:3 i wskoczyła na pozycję wicelidera Eredivisie.

Holendrzy zachwyceni Sebastianem Szymańskim. 'Został wybrany piłkarzem meczu. "Wspaniały"

Holenderskie media są zachwycone Szymańskim, który z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej. Do tej pory strzelił już dwa gole i zaliczył trzy asysty w pięciu występach. Stał się jednym z liderów drużyny prowadzonej przez trenera Arne Slota i pcha ją do sukcesów. Na portalu fr12.nl, poświęconemu Feyenoordowi, został zgodnie wybrany przez kibiców najlepszym piłkarzem sobotniego spotkania.

Szymański bohaterem Feyenoordu. Złożył deklarację, która zachwyci kibiców

Szymański otrzymał w głosowaniu najwyższą średnią notę ze wszystkich zawodników - 7,9. Pod wrażeniem gry Polaka jest Kenneth Perez, były piłkarz m.in. Ajaksu i PSV, który obecnie często sprawdza się w roli eksperta w holenderskich mediach. - Potrafi bardzo dobrze grać w piłkę nożną. Ma wiele cech gracza, którego po prostu lubisz oglądać - powiedział, cytowany przez fr12.nl. - To pomocnik, który pasuje do Feyenoordu i którego do tej pory nie mieli - dodał.

Portal voetbalcentraal.nl zachwyca się natomiast bramką, którą Szymański zdobył w 79. minucie meczu z Go Ahead Eagles. "Cóż za światowy gol" - czytamy w tytule. "Niesamowity gol Sebastiana Szymańskiego. Bez wątpienia najpiękniejszy tego wieczoru" - dodano.

"Miłość od pierwszego wejrzenia między Het Legioen a Szymańskim" - to kolejny tytuł z fr12.nl. Het Legioen to nazwa najwierniejszych kibiców Feyenoordu (w klubie jest tradycja, że żaden piłkarz nie otrzymuje numeru "12", gdyż jest on zarezerwowany dla właśnie tej grupy fanów). Słowa te wypowiedział dziennikarz RTV Rijnmond, blisko związany z klubem, Dennis van Eersel. - To wspaniały piłkarz, prawda? Mam nadzieję, że będzie kontynuował tę grę, ale już jestem bardziej niż oczarowany - powiedział Van Eersel.

