Występował w rezerwach Barcelony. Teraz Hiszpan może trafić do Wisły Kraków

Według portalu Interia.pl nowym piłkarzem Wisły Kraków ma zostać występujący obecnie w ID Ibiza Angel Rodado. Hiszpan ma być odpowiedzią na niemoc w ataku drużyny Jerzego Brzęczka, która doprowadziła w poprzednim sezonie do spadku z Ekstraklasy. Prezes Władysław Nowak jest zdeterminowany, by sprowadzić 25-latka do klubu.

Angel Rodado swoją karierę rozpoczynał w RCD Mallorca, z której w 2018 roku przeniósł się do ID Ibiza. W trzy lata zdobył tam 29 goli, a poprzedni sezon spędził w rezerwach FC Barcelony. Rozegrał tam łącznie 24 spotkania i zdobył 7 bramek. Cała jego kariera to przede wszystkim występy na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, wiemy jednak, że zawodnicy przychodzący z podobnym CV do Ekstraklasy czy 1. Ligi, potrafią zrobić furorę strzelając na polskich stadionach wiele goli.

Obecnie Wisła Kraków po 3 kolejkach ma na koncie 2 zwycięstwa i jeden remis i zajmuje trzecie miejsce w lidze. Może się także pochwalić tym, że nie straciła jeszcze ani jednego gola. Do tej pory strzeliła jedynie trzy gole i sprowadzenie Angela Rodado może być dla nich dużym wzmocnieniem w ofensywie. Hiszpan mógłby z powodzeniem nawiązać współpracę ze swoim rodakiem Luisem Fernandezem, jak kilka lat temu Carlitos z Jesusem Imazem.

