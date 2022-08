Lewandowski pożegnał się z Bayernem. Zdjęcie stało się hitem internetu

Saga transferowa z udziałem reprezentanta Polski ciągnęła się od kilku miesięcy. Polak był zdeterminowany, aby opuścić Monachium i trafić do FC Barcelony. Mniej entuzjazmu w tej sprawie wyrażały władze Bayernu Monachium, co nie podobało się Polakowi. Robert Lewandowski po transferze w wywiadzie dla ESPN zarzucił Bawarczykom kłamstwa. Ostatecznie we wtorek doszło do pogodzenia obu stron.

REKLAMA

Zobacz wideo

Robert Lewandowski pożegnał się z Bayernem. "Razem stworzyliśmy historię"

Robert Lewandowski we wtorek najpierw udał się do szatni, gdzie pożegnał się z kolegami i sztabem. Polak wręczył każdemu upominek i poświęcił chwilę rozmowy. Później udał się do gabinetu Hasana Salihamidzicia, gdzie wraz z Bośniakiem wyjaśnił wszystkie nieporozumienia ostatnich dni. Polak spotkał się też z Oliverem Kahnem. Polaka żegnali także fani Bawarczyków. Po opuszczeniu Saebener Strasse Lewandowski zamieścił na Instagramie wzruszający wpis. Dziś jest on hitem sieci.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

"Razem stworzyliśmy historię! To było osiem niezapomnianych momentów z fantastyczną drużyną. Dziękuję, Bayernie" - napisał kapitan reprezentacji Polski w pożegnalnym poście. Oprócz tych zdań Polak dodał zdjęcie z wszystkimi trofeami zdobytymi w barwach Bayernu Monachium.

Gikiewicz o kulisach rekordu Lewandowskiego. "Cztery dni zespół miał imprezę, pił"

Zdjęcie jest dziś hitem internetu. Zdobyło ponad milion polubień w przeciągu niecałej doby. Ponadto post skomentowało wielu fanów Polaka. "Legenda", "To będzie powtórzone w FC Barcelonie", "Dziękujemy za wszystko" - to tylko niektóre z komentarzy. Swoje słowa dorzucił też oficjalny profil Bayernu Monachium. "Mia San Mia" - napisali Bawarczycy.

Robert Lewandowski może wymusić zmianę numeru w Barcelonie. "Zamąci" [Sport.pl LIVE]