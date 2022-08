Ten Hag publicznie krytykuje Ronaldo i kolegów. "Nie do przyjęcia"

Cristiano Ronaldo mocno naraził się swoim ostatnim zachowaniem kibicom Manchesteru United oraz trenerowi. Erik ten Hag postanowił ukarać napastnika i najprawdopodobniej nie wystawi go w pierwszym meczu nowego sezonu Premier League. W niedzielę jego zespół zmierzy się z Brighton.

Ten Hag stanowczo: "To jest nie do przyjęcia"

Ronaldo nie pojawiał się podczas całego touru po Bangkoku i Australii, podczas którego United przygotowało się do rundy jesiennej. To tylko podgrzewało emocje wśród opinii publicznej. Napastnik zagrał tylko jeden mecz przed sezonem. To było w niedzielę, kiedy Manchester mierzył się z Rayo Vallecano w rezerwowym składzie. 37-latek nie był w stanie wywrzeć znaczącego wpływu na przebieg spotkania.

W dodatku na dziesięć minut przed końcem meczu opuścił Old Trafford wraz z kolegą z drużyny Diogo Dalotem, który nie znalazł się w składzie, zamiast uczestniczyć w pomeczowej naradzie Ten Haga w szatni.

- Na pewno nie toleruję tego. To jest nie do przyjęcia. Dla wszystkich. Jesteśmy zespołem i każdy powinien zostać do końca. Było jednak więcej osób, które nie poczekały - skomentował zachowanie Ronaldo Erik ten Hag dla Viaplay. Do tej pory szkoleniowiec powstrzymywał się od komentowania przyszłości Ronaldo i jego wybryków. Wygląda na to, że jego cierpliwość się wyczerpała i będzie fascynujące zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie.

Oczywiście Ronaldo nie był jedynym graczem, który zawinił w ostatni weekend, ale z jego doświadczeniem i statusem można oczekiwać, że da przykład innym. Wszyscy wiedzą jednak, że reprezentant Portugalii chce odejść z United zaledwie 12 miesięcy po powrocie z Juventusu. Klub odmawia jednak sprzedaży lub nawet podania ceny za zawodnika, który ma jeszcze rok umowy z opcją przedłużenia o kolejny.