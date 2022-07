Prijović coraz bliżej powrotu do Polski. Hit transferowy

Kilka dni temu portal Legia.net podał dość niespodziewaną wiadomość, że do Legii Warszawa po ponad pięciu latach przerwy może wrócić Aleksandar Prijović. Serb jest jednym z kandydatów do wzmocnienia ataku stołecznej drużyny. Na przeszkodzie stoją jednak oczekiwania finansowe jego aktualnego klubu, czyli Western United. Australijczycy nie zamierzają oddawać piłkarza za bezcen. Legia ma ograniczony budżet i nie może pozwolić sobie na wielkie transfery.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Powrót Prijovicia do Legii coraz bardziej realny. Pomoże transfer Wieteski do Ligue 1

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podał w programie „Okno Transferowe", że sytuację może zmienić jednak odejście Mateusza Wieteski. Defensor jest coraz bliżej transferu do francuskiego Clermont Foot 63. Klub z Ligue 1 oferuje za niego ponad 1 milion euro. Pieniądze te Legia miałaby przeznaczyć na sprowadzenie następcy Wieteski (Roberta Ivanova z Warty Poznań), a także Aleksandara Prijovicia.

Piłkarz Chelsea wykonał rzut karny. Wszyscy w śmiech [WIDEO]

- Jeżeli Mateusz Wieteska odejdzie z Legii Warszawa, to pieniądze będą przeznaczone nie tylko na nowego obrońcę, ale uda się prawdopodobnie dopiąć transfer Aleksandara Prijovicia. Kibice Legii na pewno się ucieszą. Czy to będzie wypożyczenie, za które trzeba zapłacić, czy transfer definitywny, tego nie wiem. Ale dzięki tej kasie sprowadzenie Prijovicia stanie się wreszcie realne. Bo w tym momencie jest ciężko - Legia chce, Prijović chce, ale strona australijska nie bardzo, a to jest klucz do rozwiązania tego tematu. Sam Prijović nie chce po prostu wracać do Australii i bardzo otworzył się na opcję powrotu na Łazienkowską - powiedział dziennikarz.

Prijović grał w Legii od lipca 2015 do stycznia 2017 roku. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa i jeden Puchar Polski. Pokazał się także w rozgrywkach Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Rozegrał 72 meczów, w których strzelił 24 gole i zaliczył 13 asyst.

Kolejny chętny na Piątka. Nowy trop. Dobre relacje działaczy