Piłkarz Chelsea wykonał rzut karny. Wszyscy w śmiech [WIDEO]

To była trzecia seria konkursu jedenastek w towarzyskim meczu Chelsea - Charlotte. Po dwóch seriach był remis 2:2. W trzeciej serii do piłki podszedł Conor Gallagher, pomocnik Chelsea. Chciał wykonać jedenastkę w stylu Antonina Panenki, ale się ośmieszył. Jego fatalny strzał bez problemu zatrzymał George Marks, bramkarz Charlotte. Nie musiał on nawet się ruszać, wystarczyło jedynie, że przyklęknął na jedno kolano i obronił uderzenie.

Tuchel nie będzie miał pretensji

"The Sun" pisze, że Thomas Tuchel, trener Chelsea nie będzie miał większych pretensji do Gallaghera. Tym bardziej, że chwalił go po wcześniejszym meczu Chelsea, wygranym 2:1 z Club America.

- Gallagher trenuje na bardzo wysokim poziomie i wyraźnie widzimy, że to była słuszna decyzja, aby pozwolić mu na wypożyczenie [do Crystal Palace - red.]. Zrobił ogromny krok w swoim rozwoju w tym roku i widać to wyraźnie na treningach. Zadebiutował też w reprezentacji Anglii. Zalicza teraz udany początek i zagrał bardzo dobry mecz. Potrafi on być wielki atutem dla nas - powiedział wówczas Tuchel.

Gospodarze wygrali mecz w rzutach karnych 5:3. Ich zwycięstwo celnym uderzeniem przypieczętował reprezentant Polski, Kamil Jóźwiak. W regulaminowym czasie był remis 1:1. Prowadzenie dla Chelsea po dwóch kwadransach dał Christian Pulisic. W doliczonym czasie gry drugiej połowy wyrównał Daniel Rios.