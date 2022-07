Jest chętny na Krzysztofa Piątka. Nowy trop. Dobre relacje działaczy

Krzysztof Piątek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z Herthą Berlin, jednak wiele wskazuje na to, że wkrótce może odejść z klubu. Piłkarz wzbudza duże zainteresowanie na Półwyspie Apenińskim. W mediach pojawiają się nazwy kolejnych drużyn.

Według wcześniejszych doniesień Piątkiem najpoważniej zainteresowane były Salernitana oraz Torino. Dzisiejsze wydanie "La Gazzetty dello Sport" wskazuje jednak na nowy trop. Reprezentanta Polski chciałby również pozyskać beniaminek Serie A - Cremonese. Drużyna z Cremony powróciła na najwyższy szczebel rozgrywkowy po 26 latach i jawi się jako zbliżających się rozgrywek. Ekipa prowadzona przez Massimiliano Alviniego wyceniania jest jedynie na 29,3 miliona euro, co jest najniższą wartością w lidze. Drugie najsłabszy pod tym względem Lecce zostało wycenione na blisko 44 mln euro.

"La Gazzetta" twierdzi, że próba pozyskania piłkarza przez włoski klub może się udać. Ostatnio bardzo dobre relacje mają mieć bowiem działacze obu ekip. Wcześniej Hertha Berlin wypożyczyła do Cremonese pomocnika Santiago Ascacibara. Teraz niewykluczone, że spróbują również sprowadzić Piątka.

Nie jest zatem pewne, gdzie w przyszłym sezonie zagra polski napastnik, jednak można przypuszczać, że finalnie powróci do Serie A. Piątek zdaje się czuć najlepiej we Włoszech, gdzie spędził także ostatnie pół roku na wypożyczeniu w Fiorentinie. Ekipa z Florencji zdecydowała się jednak pozyskać byłego zawodnika Realu Madryt Lukę Jovicia, a Piątek wrócił do Herthy.

Krzysztof Piątek łącznie rozegrał 18 spotkań dla Fiorentiny, podczas których zdobył sześć bramek. Wcześniej reprezentant Polski występował także w Genoi oraz Milanie. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro.