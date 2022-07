Wielki tydzień Wysp Owczych. Spektakularny sukces na starcie eliminacji

1,250 - tyle punktów do krajowego rankingu UEFA w sezonie 2022/23 zdobyły już kluby z Wysp Owczych. Już, bo to obecnie ex aequo drugi najlepszy wynik w Europie. Tyle samo punktów zdobyły kluby ze Słowacji i Słowenii. Więcej, bo 1,833 punktu, zdobyły te z Islandii. Dla porównania polskie kluby uciułały raptem punkt.

REKLAMA

Zobacz wideo

To były historyczne dni dla przedstawicieli Wysp Owczych w europejskich pucharach. Pierwszy raz zdarzyło się, by kluby z tego kraju wygrały trzy mecze w jednej kolejce rozgrywek UEFA. W środę Klaksvik pokonał norweskie Bodo/Glimt 3:1 w eliminacjach Ligi Mistrzów. W czwartek Vikingur pokonał Europa FC (2:1) z Gibraltaru, a B36 Torshavn bośniacki Borac Banja Luka (3:1 po 120 minutach) w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Historyczny tydzień klubów z Wysp Owczych

Wszystkie te drużyny z Wysp Owczych zagrają w 2. rundzie eliminacji LKE. Klaksvik, mimo że pokonał Bodo/Glimt, nie awansował, bo w pierwszym meczu w Norwegii przegrał 0:3. "Trudno uwierzyć, że zespoły, które zobaczyliśmy na boisku, rywalizowały ze sobą przed tygodniem. Wtedy Klaksvik przegrał wysoko, teraz dominował i był bliski awansu. Chociaż w końcówce mistrzowie Norwegii panikowali pod własnym polem karnym, to zaangażowanie i nieustępliwa walka nie wystarczyły do sukcesu" - relacjonował portal Bolt.fo.

Cztery miliony wyświetleń serii rzutów karnych w Nigerii. Nic dziwnego [WIDEO]

Znacznie weselej Farerom było w czwartek. Vikingur awansował, wygrywając w dwumeczu 3:1. Sensację sprawiło B36 Torshavn, które wyeliminowało Borac Banja Luka po rzutach karnych. W pierwszym meczu klub z Wysp Owczych przegrał 0:2, u siebie wygrał 3:1 i lepiej wykonywał jedenastki.

"Zgadza się, jesteśmy dziadami". Znów daliśmy się nabrać. Wstyd po grze Pogoni

"To był wspaniały występ i jak najbardziej zasłużony awans. Bohaterem dramatycznego meczu był zdobywca hat-tricka Magnus Egilsson. To historyczny występ B36, które rzadko ma okazję świętować awanse w europejskich pucharach" - napisał portal Bolt.fo.

1. rundy eliminacji LKE nie przebrnęło jedynie HB Torshavn, które przegrało z walijskim Newtown. Zespół Dalibora Savicia przed tygodniem wygrał 1:0, w rewanżu przegrał jednak 1:2 i odpadł po rzutach karnych.

W 2. rundzie eliminacji LKE Klaksvik zagra ze Sutjeską Niksić z Czarnogóry, Vikingur ze słowacką Dunajską Stredą, z B36 Torshavn z Tre Fiori z San Marino. Ten klub również miał historyczny czwartek, ponieważ stał się pierwszym zespołem z tego kraju, który awansował w głównej drabince eliminacji europejskich pucharów.