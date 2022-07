Euforia w San Marino. Największy sukces w europejskich pucharach

Drużyny grające w San Marino przystąpiły do gry w europejskich pucharach od sezonu 2001/2002. Ponad 20 lat kibice z tego państwa musieli czekać na awans drużyny do kolejnej rundy głównych eliminacji europejskich pucharów. Co prawda Tre Fiori w sezonie 2018/2019 pokonała walijski Bala Town, ale ten dwumecz miał miejsce w fazie wstępnej eliminacji do eliminacji Ligi Europy - gdzie grają jedynie drużyny z najsłabszych państw. O tym, jak słabe jest San Marino i odstaje od innych państw, świadczy chociażby klubowy ranking UEFA: zajmuje w nim ostatnie, 55. miejsce z 1,332 pkt. Przedostatnia Andora ma za to aż 4,665 pkt - i andorskie kluby w ostatnich latach eliminowały te z San Marino w pucharach.

Historyczna wygrana Tre Fiori. Rywal był bez szans

Tę passę przełamali jednak piłkarze Tre Fiori. Zwrócili oni uwagę europejskich mediów już podczas swojego pierwszego meczu w tegorocznej edycji el. Ligi Konferencji Europy. Wygrali oni z luksemburską Foli Esch 1:0. Drużyna prowadzona przez legendarnego reprezentanta San Marino Andy'ego Selvy (to najlepszy strzelec w historii tej reprezentacji) z bardzo dobrej strony pokazała się również w rewanżu.

Tre Fiori na własnym obiekcie pokonało rywali aż 3:1. Pierwszego gola w 31. minucie zdobył N'Cede Massimo Goh, a tuż przed końcem pierwszej połowy kolejne trafienie dołożył Bojan Gjurchinoski. Macedończyk był także skuteczny po przerwie i to on strzelił trzecią bramkę dla gospodarzy. Honorowe trafienie dla luksemburczyków zdobył za to Bruno Correia Mendes.

Drużyna z San Marino dzięki dwumeczowi z Folą dopisała dwa ważne akapity w historii klubu. Po raz pierwszy udało jej się wygrać na wyjeździe w europejskich pucharach i awansować do kolejnej rundy eliminacji.

Co więcej, passa Tre Fiori może trwać nadal. W II rundzie drużyna zmierzy się bowiem z ekipą z Wysp Owczych B36, która w I rundzie sensacyjnie pokonała Borac Banję Luka (Bośnia i Hercegowina) po rzutach karnych. Spotkania pomiędzy Tre Fiori a B36 odbędą się w czwartki: 21 i 28 lipca.