Aż trudno uwierzyć. Hiszpanie ujawniają, ile Barcelona może płacić Lewandowskiemu

W ostatnich kilku tygodniach plotki dotyczące potencjalnego odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium mnożą się na potęgę. Jan Aage Fjortoft, dziennikarz m.in. Viaplay i ESPN, poinformował, że Lewandowski chce odejść z Bayernu i "zrobić kolejny wielki krok". Kontrakt Polaka wygasa z końcem przyszłego sezonu - w czerwcu 2023 r., a rozmów ws. przedłużenia umowy jeszcze nie rozpoczęto, choć otoczenie napastnika czeka na spotkanie już od kilku miesięcy.

Opieszałość Bayernu wydaje się niezrozumiała, bo choć Lewandowski ma już 33 lata, to z roku na rok jest coraz lepszy, a w dodatku omijają go kontuzje. Tym bardziej że Bayern nie ma pewnej alternatywy, kim mógłby zastąpić Polaka. Mistrz Niemiec spogląda oczywiście na Erlinga Haalanda, ale nie dość, że byłaby to bardzo droga inwestycja, to w ostatnim czasie Norweg często łapie kontuzje.

- Bayern Monachium i Robert Lewandowski w jednym się zgadzają: jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, latem Robert zostanie sprzedany. Żadna strona nie chce transferu za darmo w 2023 r. - mówił Sport.pl Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild", autor książki "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi".

Lewandowski może dołączyć m.in. do Raula i van Nistelrooya

Śmieszna oferta Barcelony

Lewandowski zarabia rocznie ok. 20 milionów euro brutto, z czego około 40 procent pobiera skarbówka. I choć łączy się jego nazwisko z Barceloną, to - po najnowszych doniesieniach - trudno uwierzyć w tę transakcję. Hiszpański dziennikarz Jose Alvarez w kultowym programie "El Chiringuito" ujawnił propozycję Katalończyków.

- Barcelona oferuje Lewandowskiemu trzyletni kontrakt. Miałby zarabiać 8 mln euro netto rocznie plus bonusy - zdradził Alvarez. Trudno przypuszczać, by tak niska propozycja miała zadowolić Lewandowskiego.

Być może wszelki plotki o transferze do Barcy są po prostu inspirowane działaniami Piniego Zahaviego. Agent gwiazdy Bayernu w ten sposób może starać się umacniać pozycję negocjacyjną Polaka. Ale nawet jeśli to tylko plotki, to rozpaliły już niektórym wyobraźnię.

- Jako napastnik uwielbiam Lewandowskiego. Gdybym musiał wybrać, postawiłbym na niego ponad wszystkich. Obecnie Lewandowski i Benzema to najlepsi napastnicy na świecie. Benzema jest związany z Realem, więc zostaje Lewandowski, który mógłby być ważnym elementem Barcelony - kataloński "Sport" cytuje Javiera Saviolę, byłego napastnika Barcy.