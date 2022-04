Głos z Brazylii: Jest wiele opinii, że Sousa nie przetrwa nawet maja

Końcówka zeszłego roku przyniosła w reprezentacji Polski jedno z najbardziej nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Paulo Sousa, ówczesny trener kadry, który od samego początku deklarował chęć walki o awans na mistrzostwa świata w Katarze, postanowił nagle porzucić biało-czerwonych i przenieść się za ocean, by poprowadzić drużynę Flamengo. Postawa Portugalczyka była komentowana na całym świecie. Na 51-latka spadła fala krytyki, również od piłkarzy brazylijskiego klubu.

Paulo Sousa zwolniony? Kibice są wściekli na trenera

Według brazylijskich mediów, we Flamengo panuje zła atmosfera. Dochodzi do konfliktów między sztabem szkoleniowym a zawodnikami. Przebudowa zespołu, której podjął się Sousa, nie przynosi oczekiwanych efektów.

Sytuację, w której znalazł się 51-latek, skomentował dla portalu "WP SportoweFakty" były reprezentant Polski i dawny zawodnik Flamengo, Roger Guerreiro. 39-latek przyznał, że przyszłość Sousy w brazylijskim zespole staje pod dużym znakiem zapytania, szczególnie po przegranym meczu w Campeonato Carioca (oficjalnym turnieju o tytuł najlepszej ekipy w regionie Rio de Janeiro) z odwiecznym rywalem drużyny, Fluminense. W ostatnich trzech latach to Flamengo triumfowało w tych rozgrywkach.

Jerzy Brzęczek wbija szpilę Paulo Sousie. "Byłem rozczarowany"

- Podejmując pracę we Flamengo, Sousa zapowiadał dużo zmian, na różnych frontach, m.in. mówił o nieco innej metodologii pracy, zmieniał pozycje piłkarzom, trochę mieszał też jeśli chodzi o taktykę… Ale wszyscy wiemy, że w futbolu liczą się rezultaty - powiedział Guerreiro, dodając: - Jeśli ktoś nie ma dobrych wyników, to szybko zaczyna być krytykowany. I tak się tu teraz dzieje z Sousą. Flamengo przegrało ostatnio Campeonato Carioca [mistrzostwa stanowe], przegrało kilka innych meczów, a nawet jeśli wygrywało, to styl nie zachwycał. To sprawia, że praca Sousy jest mocno kwestionowana.

Były reprezentant Polski podkreślił również, że 51-latek jest krytykowany nie tylko przez piłkarzy, ale przede wszystkim kibiców, którzy mieli nadzieję, że przejście Sousy wprowadzi zespół na jeszcze wyższy poziom.

- Ta porażka "waży" bardzo dużo, zabolała kibiców, bo to lokalne derby. Fani mocno się nastawiali na zdobycie tego tytułu. To sprawia, że Sousa musiałby tu wykonać wielką pracę, aby zmienić ten wizerunek, który ma teraz - dodał 39-latek, mówiąc o finale z Fluminense.

Piłkarze reprezentacji zakpili z Paulo Sousy. "Byłeś bohaterem wielu piosenek"

Dni Paulo Sousy policzone. "Nie przetrwa nawet maja"

Guerreiro twierdzi również, że nadchodzące dni będą kluczowe dla byłego szkoleniowca biało-czerwonych. - Wszystko będzie zależało od wyników. Jeśli będą złe, Sousa wpadnie w poważne tarapaty i może zostać zwolniony - powiedział 39-latek.

Jak donoszą brazylijskie media, do zwolnienia może dojść już nawet w przyszłym miesiącu, co potwierdza Guerreiro. - Tak naprawdę już jest tu wiele opinii, że Sousa nie przetrwa nawet maja, że w maju Flamengo go po prostu wyrzuci. Z drugiej strony wciąż wszystko w jego rękach. Jeśli zespół będzie wygrywał, to Sousa kupi sobie trochę spokoju - zakończył.