Kluczowy mecz el. MŚ może w ogóle się nie odbyć. Duże ryzyko

1 kwietnia ma odbyć się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata w piłce nożnej. Wiadomo już, że do tego czasu nie uda się wyłonić wszystkich uczestników. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. wojna w Ukrainie. W czwartek w barażach o mistrzostwa świata miały zagrać m.in. Polska z Rosją i Szkocja z Ukrainą. Do obu meczów nie dojdzie – Polacy decyzją FIFA awansowali dalej bez gry, a drugie spotkanie zostało przełożone na czerwiec.

Ciężko jednak przewidzieć, czy taki scenariusz rzeczywiście się ziści. Mundial rozpoczyna się już w listopadzie, a to oznacza, że spotkanie Szkocja – Ukraina musi odbyć się najpóźniej w sierpniu albo wrześniu. Sytuację skomentował trener Szkotów Steve Clarke. Jego zdaniem szanse na rozegranie tego spotkania nie są duże.

- Jeśli zapytacie mnie, czy ten mecz odbędzie się w czerwcu, to odpowiem, że będzie to trudne. Trudno to przewidzieć. Nie chodzi tylko o sam mecz, ale też o to, że oni muszą się spotkać, odbyć zgrupowanie i zebrać wszystkich swoich zawodników na boisku w odpowiednim czasie, żeby przygotować się do tak ważnego meczu – powiedział szkoleniowiec cytowany przez "Daily Mail". Przypomnijmy, że na skutek wojny w Ukrainie nie odbywają się żadne rozgrywki piłkarskie.

Przypomnijmy, że niedawno pojawił się pomysł, aby przyznać Ukrainie awans na mundial automatycznie. Dziennikarze "Belfast Telegraph" podają, że do FIFA trafił wniosek o przyznanie Ukrainie "dzikiej karty". Jego autorem jest Noel Mooney, dyrektor generalny Walijskiego Związku Piłki Nożnej. Chce on, by ukraińska drużyna została 33. drużyną mundialu, a Austria, Walia i Szkocja, czyli pozostałe zespoły ze ścieżki barażowej Ukrainy, rozstrzygnęły kwestię awansu między sobą. Takie rozwiązanie wcale nie satysfakcjonuje Ukraińców, czemu wyraz dał m.in. kapitan tamtejszej kadry Andrij Jarmołenko.

- Andrij Szewczenko, którego znam z czasów Chelsea, całkiem dobrze wypowiedział się o sytuacji i powiedział, że chcieliby rozstrzygnąć to na boisku. Ale sytuacja wygląda tak, że powinno się dać im jak najwięcej czasu, aby spróbować rozegrać ten mecz – dodał. Wyraził też nadzieję, że spotkanie dojdzie do skutku również dlatego, że oznaczałoby to poprawę sytuacji w kraju.

- To po prostu okropna, okropna sytuacja i im szybciej się dowiemy, że będziemy grać z Ukrainą na Hampden, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że wojna się skończyła i wszyscy próbujemy iść naprzód. Mamy nadzieję i modlimy się, aby sytuacja poprawiła się na tyle, żeby mecz mógł się odbyć – powiedział Clarke.

Zwycięzca spotkania Szkocja – Ukraina ma zagrać w finale baraży ze zwycięzcą spotkania Walia – Austria. Na razie Szkotów czeka mecz towarzyski z Polską. Odbędzie się on w Glasgow, a jego początek zaplanowano na 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

