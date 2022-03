Ukraina na mundialu bez baraży? Kapitan reprezentacji ma jasne zdanie na ten temat

Ukraina od blisko miesiąca broni się przed inwazją rosyjskich wojsk. Reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów już 24 marca miała zmierzyć się ze Szkocją w barażowym spotkaniu o awans do mistrzostw świata w Katarze. O graniu w piłkę nikt jednak teraz w Ukrainie nie myśli, a mecz przeniesiono na czerwiec. Szkoci w pierwotnym terminie zagraj natomiast towarzysko z Polską, która po wykluczeniu z baraży Rosjan, także straciła rywala.

Dziennikarze "Belfast Telegraph" podają, że do FIFA trafił wniosek o przyznanie Ukrainie automatycznego awansu na mundial. Jego autorem jest Noel Mooney, dyrektor generalny Walijskiego Związku Piłki Nożnej. Chce on, by ukraińska drużyna otrzymała "dziką kartę", a Austria, Walia i Szkocja, czyli pozostałe zespoły ze ścieżki barażowej Ukrainy, rozstrzygnęły kwestię awansu między sobą.

Pomysł ten nie podoba się jednak kapitanowi ukraińskiej reprezentacji. Andrij Jarmołenko skomentował rewelacje mediów w programie "Denisov Time".

- Tak, czytałem, że chcą dać nam bilet na mundial, ale myślę, że to zły pomysł. Mamy ręce, nogi, boisko do piłki nożnej, tam wszystko musimy rozwiązać. Pomóżcie nam zatrzymać tę wojnę, zamknijcie niebo, a rozwiążemy wszystko na boisku piłkarskim. Kto jest silniejszy, pojedzie na mistrzostwa świata - powiedział.

- Oczywiście, że sytuacja jest trudna, wielu chłopaków siedzi na Ukrainie, a nie trenuje. Ktoś trzyma karabin maszynowy, ktoś dostarcza jedzenie, teraz nikt nie myśli o piłce nożnej. Ale jak sytuacja się unormuje, na pewno trzeba wszystko rozstrzygnąć na boisku - dodał klubowy kolega Łukasza Fabiańskiego.

Jarołenko jest jednym z najbardziej doświadczonych graczy ukraińskiej kadry. Na swoim koncie ma już 106 występów i 44 gole w narodowych barwach. Przez wiele lat reprezentował Dynamo Kijów. Następnie przeniósł się do Borussii Dortmund, a obecnie gra dla West Ham United.

