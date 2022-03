Kluczowy sprawdzian przed meczem o MŚ. Gdzie i kiedy oglądać mecz Szkocja - Polska? [TRANSMISJA]

Pierwotnie 24 marca reprezentacja Polski miała rozegrać spotkanie z drużyną „Sbornej". Jednak atak Władimira Putina na Ukrainę spowodował wykluczenie Rosjan z międzynarodowych rozgrywek. Dzięki temu biało-czerwoni dostali wolny los i awansowali bezpośrednio do finału, w którym zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Szwecja – Czechy. Trener Michniewicz postanowił jednak wykorzystać ten czas i sprawdzić formę swoich zawodników. Sprawdzianem ma być mecz towarzyski z reprezentacją Szkocji.

Polska – Szkocja. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie obu drużyn? Transmisja TV, stream online

Mecz biało-czerwonych z reprezentacją Szkocji odbędzie się w czwartek 24 marca o godzinie 20:45. Transmisję będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polska – Szkocja. Lewandowski nie zagra w spotkaniu

Według ostatnich doniesień, na boisku nie pojawi się kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Trener Czesław Michniewicz postanowił nie ryzykować ewentualnej kontuzji napastnika, mając w pamięci wydarzenie z zeszłego roku. Wtedy to zawodnik Bayernu Monachium podczas meczu z Andorą doznał urazu, który wykluczył go ze spotkania z reprezentacją Anglii na Wembley. Kapitana kadry prawdopodobnie zastąi Arkadiusz Milik, na co dzień grający we francuskim zespole Olympique Marsylia.

Mecz towarzyski pomiędzy Polską a Szkocją będzie ich 11. spotkaniem w historii. Ostatnie starcie miało miejsce w 2015 roku. W eliminacjach do Euro 2020 kadra Nawałki zremisowała 2:2 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego W poprzednich 10 rywalizacjach Polacy pokonali rywali trzy razy. Pięć meczów zakończyło się remisem, natomiast w pozostałych dwóch spotkaniach to Szkoci byli górą.