Poznaliśmy kolejnych finalistów mundialu w Katarze. Już 17 reprezentacji [WIDEO]

Eliminacje do mistrzostw świata w Katarze zmierzają w decydującą fazę. Reprezentacja Polski otrzymała wolny los w półfinale baraży i zagra o awans na mundial ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy. Znamy już ponad połowę uczestników tegorocznych mistrzostw świata. Doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w Azji i wiemy, kto bezpośrednio awansuje na najważniejszą imprezę piłkarską w 2022 roku.

Japonia trafia w końcówkę i jest pewna gry na mundialu w Katarze. Już 17 drużyn pewne mistrzostw świata

Japonia rywalizowała z Australią w dziewiątej kolejce grupy eliminacyjnej do mistrzostw świata w Katarze. Australia gra w ostatnich dwóch meczach z Japonią i Arabią Saudyjską, dzięki czemu mogła liczyć na bezpośredni awans na mistrzostwa świata w Katarze. Do 89. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, ale wtedy do roboty wziął się Kaouru Mitoma, występujący w jednym klubie z Kacprem Kozłowskim, czyli Royale Union Saint-Gilloise. Napastnik trafił w 89 i 94. minucie, zapewniając Japonii bezpośredni awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Dzięki takiemu rozstrzygnięciu znamy drużyny, które bezpośrednio awansują na mundial z drugiej grupy azjatyckiej. Poza tym pewna gry w Katarze jest Arabia Saudyjska. W pierwszej grupie awans uzyskała Korea Południowa oraz Iran. Australię czekają baraże ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Libanem lub Irakiem. Jednocześnie poznaliśmy już 17 zespołów, które zagrają na mistrzostwach świata w Katarze.

Poza Katarem, czyli gospodarzami, na mistrzostwach zagrają Niemcy, Duńczycy, Francuzi, Belgowie, Chorwaci, Hiszpanie, Serbowie, Szwajcarzy, Anglicy oraz Holendrzy (drużyny z Europy). Spośród zespołów z Ameryki Południowej awans ma już zapewniona Brazylia z Argentyną, a z Azji Japonia, Arabia Saudyjska, Iran i Korea Południowa. We wtorek dowiemy się, czy do tego grona dołączą biało-czerwoni. Mecz Polska - Szwecja/Czechy odbędzie się 29 marca o godzinie 20:45.