Kuriozalny błąd bramkarza Romy. "Jak to możliwe?!"

W miniony weekend na włoskich boiskach rozgrywano spotkania 25. kolejki Serie A. Jednym z najciekawszych spotkań, które odbyły się w niedzielę Sassuolo podejmowało na własnym stadionie AS Romę. Faworytami wydawali się być podopieczni Jose Mourinho.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

Niesamowite widowisko w Sassuolo. Kuriozalny błąd bramkarza

Rzeczywistość okazała się być jednak zupełnie inna, choć to AS Roma jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Stało się to dopiero w samej końcówce pierwszej połowy za sprawą uderzenia z rzutu karnego Tammy'ego Abrahama. Wtedy jeszcze rzeczywiście wydawało się, że rzymianie mają sytuację pod kontrolą.

Media: Jerzy Brzęczek ma nowy klub! Trudne zadanie

Wszystko jednak zmieniło się diametralnie tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania. W 47. minucie akcję lewym skrzydłem przeprowadził Hamed Junior Traore, który spróbował dograć piłkę w pole karne do wbiegających kolegów. Piłka odbiła się od obrońcy gospodarzy i poleciała wprost w Ruiego Patricio, który zupełnie zaskoczony przepuścił ją dość nieszczęśliwie. Gospodarze wyrównali więc dzięki trafieniu samobójczemu.

Krzysztof Piątek w pierwszym składzie. Trener Fiorentiny uzasadnił, dlaczego stawia na Polaka

Od tej pory AS Roma robiła, co mogła, aby wyjść na prowadzenie, ale ta sztuka udała się gospodarzom. Znów w roli głównej wystąpił Traore, który wykorzystał dobra podanie Domenico Berardiego. Do samego końca spotkania podopieczni Jose Mourinho atakowali, jak tylko mogli i ostatecznie udało im się wywalczyć punkt. W doliczonym czasie gry trafił Bryan Cristante i ustalił wynik meczu na 2:2.