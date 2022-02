Trener Marsylii skontrował Arkadiusza Milika: Nie wiem, czego nie rozumie

Arkadiusz Milik potwierdza, że jego forma rośnie. Tydzień temu zdobył hattricka z Angers, a jego Marsylia wygrała 5:2. Tym razem Polak wszedł na ostatnie 15 minut i zapewnił zwycięstwo 2:1 z Metz po cudownej przewrotce w końcówce. Francuzi piszą, że to poważny kandydat do trafienia sezonu.

Na razie nie wiadomo, jak kolejny ważny gol wpłynie na pozycję Polaka w klubie. Od kilku tygodni głośno jest, że Milik nie pasuje do koncepcji Jorge Sampaolego. Marsylia ściągnęła przecież Cedricka Bakambu, a reprezentant Polski był praktycznie na wylocie w klubie. Polak zadeklarował, że chce walczyć o miejsce w pierwszym składzie i na razie daje ku temu Argentyńczykowi coraz więcej argumentów.

Po meczu Milik wypalił, że nie rozumie decyzji trenera o tym, że ten nie wystawia go w pierwszym składzie. Sampaoli wymownie odniósł się do tych słów, ale przy tym pochwalił Polaka. - Nie potrafię wyjaśnić tego, czego on nie rozumie. Jestem bardzo zadowolony z tego, co dał drużynie. To był wyjątkowy gol strzelony przez gracza o bardzo wysokiej jakości. Graczy takich jak on nazywam "absolutnymi". Mają oni zdolność decydowania o losach meczów, zwłaszcza gdy mają tak mało miejsca w polu karnym - stwierdził.

- Cieszę się, że mam go w drużynie, ale liczy się przede wszystkim zespół. Najważniejszy jest klub, a nie konkretny przypadek tego czy tamtego zawodnika - dodał także. Z tych słów może wynikać, że trener na razie nie planuje zmienić podejścia do pozycji napastnika w zespole.

Dla Arkadiusza Milika to już piąty gol strzelony w tym sezonie Ligue 1. Łącznie w tym sezonie zdobył 14 bramek w 23 we wszystkich rozgrywkach, choć na boisku przebywał zaledwie 1458 minut. Olympique Marsylia zajmuje drugie miejsce w lidze z dorobkiem 46 punktów po 24 meczach. Za plecami OM znajdują się Nice (42 pkt) oraz Strasbourg (41 pkt).