Błaszczykowski został zapytany o Michniewicza. Reakcja krótka, ale wiele znacząca

Zatrudnienie Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski podzieliło polską opinię publiczną. Ma to związek ze wciąż nie do końca jasną kwestią kontaktów 51-letniego szkoleniowca z szefem mafii piłkarskiej Ryszardem F. Nowy opiekun naszej kadry w latach 2002-2004 miał się z nim kontaktować aż 711 razy.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Błaszczykowski reaguje na zatrudnienie Michniewicza. Zaskakująca odpowiedź

W sprawie zatrudnienia Michniewicza głos zabrało już głos większość osób ze środowiska piłkarskiego w naszym kraju, ale nie tylko. Postać nowego selekcjonera opanowała od poniedziałku wszystkie media, które dyskutują na temat jego niejasnej przeszłości.

Kolejne oskarżenie dla zawodnika Manchesteru City. Tym razem chodzi o usiłowanie gwałtu

W dość wymowny sposób na temat Czesława Michniewicza zareagował także Jakub Błaszczykowski. 108-krotny reprezentant Polski w trakcie swojej gry dla drużyny narodowej miał okazję współpracować z aż siedmioma selekcjonerami i w dodatku przez kilka lat był jej kapitanem. Zawodnik został zapytany w wywiadzie dla portalu sport.tvp.pl, czy odniesie się do kwestii zatrudnienia nowego opiekuna kadry. - Nie, dziękuję bardzo - odpowiedział stanowczo 36-letni piłkarz.

Jakub Błaszczykowski od 2019 roku jest zawodnikiem i jednocześnie współwłaścicielem Wisły Kraków. W tym sezonie rozegrał jednak zaledwie dwa spotkania w ekstraklasie. W dalszych występach przeszkodziła mu poważna kontuzja, której doznał we wrześniu.

Oficjalnie: Kolejny Polak zagra w Ligue 1. Pięcioletni kontrakt

36-latek zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, ale jak sam przyznał, próbuje wrócić do zdrowia bez konieczności wykonania operacji. Nie wiadomo, więc kiedy nastąpi jego powrót na boisko. - Zobaczymy, co życie przyniesie. W takiej sytuacji naprawdę ciężko powiedzieć. Wiele rzeczy może się wydarzyć, bo jest to bardzo dynamiczne - przyznał były kapitan reprezentacji Polski.