Paulo Sousa skrytykowany przez byłego piłkarza Realu Madryt. "To się nie uda"

Paulo Sousa rozstał się z reprezentacją Polski pod koniec grudnia zeszłego roku. Wokół jego odejścia krążyło wiele kontrowersji, a negocjacje PZPN ws. rozwiązania kontraktu Portugalczyka były niezwykle napięte. Finalnie jednak 51-letni szkoleniowiec opuścił naszą kadrę i rozpoczął pracę w brazylijskim Flamengo.

Trudne początki Paulo Sousy w nowym klubie. Były piłkarz Realu skrytykował Portugalczyka

Portugalczyk nie ma jednak łatwego początku w nowym klubie. Paulo Sousa wielokrotnie podkreślał, że praca we Flamengo była dla niego marzeniem, ale wygląda na to, że Portugalczyk nie był wymarzonym trenerem dla Brazylijczyków. Po niewiele ponad miesiącu pracy Rio de Janeiro były selekcjoner reprezentacji Polski zmierzył się już z dość sporą krytyką.

W Brazylii nie do końca spodobały się metody pracy Paulo Sousy. Piłkarzom Flamengo natomiast nie podobają się zasady, jakie Portugalczyk wprowadził w szatni dotyczące, chociażby używania telefonów komórkowych. Nie tylko to wzbudziło kontrowersje. Ostatnio były selekcjoner reprezentacji Polski poprosił o zamontowanie w pobliżu boiska treningowego specjalnego ekranu, na którym będzie mógł oglądać poczynania zawodników, a także pokazywać im niektóre akcje.

Te metody skrytykował ostatnio były reprezentant Brazylii i zawodnik takich klubów jak Real Madryt czy AS Roma Cicinho. - Gość przychodzi i prosi o duży ekran. To normalne, ale w Europie. My wiemy, że wykłady są nudne jak diabli - stwierdził Brazylijczyk. - W Brazylii jest ich coraz mniej. A teraz wyobraź sobie, że na treningu facet będzie się popisywał. To się nie uda - wypalił 41-latek.

Paulo Sousa miał okazję "poprowadzić Flamengo" w pierwszym oficjalnym meczu, choć to nie on zasiadł na ławce trenerskiej. W środę Flamengo zmierzyło się Portuguesą RJ w ramach Campeonato Carioca, czyli mistrzostw stanu Rio de Janeiro. Zespół prowadził trener zespołu U-20 Fabio Matias. Wszystko dlatego, że aktualnie pierwsza drużyna przygotowuje się do sezonu, a w meczu wystąpili głównie młodzieżowcy. Triumf poszedł jednak na konto Sousy. Identyczna sytuacja miała miejsce dwa dni później w spotkaniu tych samych rozgrywek z drużyną Volta Redonda.