Mino Raiola mocno o Złotej Piłce. "Niepoważne"

Minione wyniki plebiscytu Złotej Piłki wywołały ogromne zamieszanie. Robert Lewandowski zajął drugie miejsce z liczbą 280 głosów i lepszy od niego okazał się tylko Leo Messi. Iker Casillas czy Gary Lineker domagali się przyznania Lewandowskiemu Złotej Piłki za 2020 rok. "Nikt rozsądny kto zna się na piłce, nie sądził, że wyprzedzić może go Messi, który w tym roku spacerował na boiskach piłkarskich, bo nic specjalnego nie zrobił" - powiedział Zbigniew Boniek w studiu Ligi Mistrzów w Polsacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Mino Raiola grzmi po wynikach Złotej Piłki. "Powinien ją wygrać Robert Lewandowski"

Mino Raiola udzielił obszernego wywiadu niemieckiemu portalowi Sport1.de. Jedno z pytań odnosiło się do wyników minionego plebiscytu Złotej Piłki. Jeden z najbardziej znanych agentów na świecie nie zostawił suchej nitki na twórcach plebiscytu. "Ja po prostu nie mogę traktować tej nagrody poważnie. Moim zdaniem to Robert Lewandowski powinien był wygrać w tym roku, no ale w demokracji nie zawsze decyduje jakość. Przy wyborze sporą rolę odgrywają emocje oraz uczucia. Ale ludzkość to kocha, tak jak Oscary" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mino Raiola współpracuje od wielu lat ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Reprezentant Szwecji do tej pory nigdy nie wygrał Złotej Piłki i nie znajdował się nawet w czołowej trójce plebiscytu. "Moim zdaniem Zlatan też powinien zdobyć to trofeum. On zawsze narzeka, że nigdy nie udało mu się zdobyć tej nagrody" - dodał włoski menedżer.

W grudniu zeszłego roku Raiola też skrytykował wyniki Złotej Piłki. "Ibrahimović ma talent Messiego i siłę woli od Cristiano Ronaldo. Gdyby to opinia publiczna oddawała głosy, to Zlatan miałby osiem nagród" - skwitował.