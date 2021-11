Iker Casillas jest wściekły. Apeluje do "France Football". "To nie takie trudne, do cholery"

Choć wybór Lionela Messiego na najlepszego piłkarza na świecie według plebiscytu tygodnika "France Football" był przewidywany na długo przed poniedziałkową galą w Paryżu, i tak wzbudził kontrowersje. Przede wszystkim wśród dziennikarzy - choćby niemieckich, którzy nazwali brak nagrody dla Roberta Lewandowskiego "skandalem" - a także argentyńskich, którzy mówią o nagrodzie, która "nie należała się Messiemu". Ale nie tylko media wyrażają swoje niezadowolenie.

Do głosu dochodzą też byli piłkarze. Roberta Lewandowskiego starali się bronić Lothar Matthaeus i Oliver Kahn. Teraz dołączył do nich Iker Casillas, choć Hiszpanowi chodzi bardziej o sam fakt nagrodzenia Lionela Messiego.

"Coraz trudniej mi wierzyć w te wyróżnienia dla piłkarzy. Dla mnie Messi jest jednym z pięciu najlepszych zawodników w historii futbolu, ale trzeba potrafić skatalogować tych, którzy najbardziej wyróżniają się w każdym sezonie. To nie jest takie trudne, do cholery! Inni to utrudniają" - pisze we wpisie na Twitterze, w którym wręcz apeluje do organizatorów o więcej różnorodności Casillas.

- Lionel Messi? Naprawdę? Z całym szacunkiem dla kariery Argentyńczyka, ale gdzie mu teraz do Roberta? - mówił nam po rozstrzygnięciu gali Jacek Krzynówek, który nie kryje zdziwienia i rozgoryczenia, że Złotą Piłkę "France Football" dostał piłkarz PSG.

Messiego nie bronił nawet Jordi Punti, autor książki o piłkarzu, "Messi. G.O.A.T.", w której się nim zachwycał. - Messi na zawsze pozostanie Messim. Ale ta nagroda zwyczajnie mi do niego nie pasuje - mówił pisarz i chwalił Roberta Lewandowskiego, który wraz z N'Golo Kante według niego bardziej zasłużył na wyróżnienie.