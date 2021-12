Michniewicz odpowiada dziennikarzowi. "Zapamiętaj jedno zdanie"

Największy kryzys w Legii Warszawa od lat wzbudza bardzo dużo emocji. W mediach trwają obecnie dyskusje dotyczące tego, kto jest najbardziej odpowiedzialny za sytuację, w której obecnie znajdują się mistrzowie Polski. W rozmowy na ten temat włączył się także były właściciel klubu Maciej Wandzel.

"Nie najlepsi piłkarze a najlepiej dobrani tworzą najlepsze zespoły"

- Powolna, celowa delegitymizacja, podważanie autorytetu i w konsekwencji zwolnienie Czesława Michniewicza było głupotą i działaniem na szkodę klubu. Czym jest uparte trwanie przy początkującym trenerze w czasie jednego z największych kryzysów drużyny od wielu lat? - napisał Wandzel na Twitterze.

Z taką opinią nie zgodził się dziennikarz Marek Wawrzynowski, który za obecny kryzys obwinia także ówczesnego trenera. - Nie można zapominać, że ten zespół po prostu grał przypadkową piłkę. Trener Michniewicz jest ok jak na nasze warunki, szanuję go, ale zadanie go przerosło - skomentował w jednym z wpisów.

Do słów dziennikarza odniósł się Czesław Michniewicz. "Kolego Marku, ty przy całej swojej „sympatii" do mnie jesteś w stanie udowodnić wszystkim, że śmierć M. Kopernika to też moja wina. Zapamiętaj jedno zdanie, które może ci się kiedyś przydać. „Nie najlepsi piłkarze a najlepiej dobrani tworzą najlepsze zespoły" - napisał były trener Legii.

Wawrzynowski nie pozostał dłużny i dwukrotnie kąśliwie odpowiedział Michniewiczowi. Jak zaznaczył, wielokrotnie pisał o tym, że obecna kadra Legii jest źle dobrana, ale nawet w takiej sytuacji jej trener powinien zbudować zespół na czołówkę "śmiesznej" polskiej ligi.

- No tak, jak Legia wygrywa w pucharach to zasługa trenera, jak przegrywa w lidze to wina dyrektora sportowego i właściciela. To proste - napisał w drugim wpisie. Dyskusję Wandzla, Wawrzynowskiego oraz Michniewicza można znaleźć TUTAJ.

Nie była to pierwsza riposta Michniewicza na zarzuty dotyczące jego pracy w Legii. - Słyszę, że komuś się bardzo brzydko "ulało". Może kiedyś przyjdzie taki czas, że i mi się "uleje". Taka luźna myśl - napisał, odpowiadając na słowa Dariusza Mioduskiego w LegiaTalk.