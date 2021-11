Mario Balotelli postradał zmysły. "Gonił kolegów, żeby ich podpalić"

Były piłkarz Brescii Simon Skrabb opowiedział o zachowaniu Mario Balotellego, który podczas pobytu we włoskim klubie pewnego razu wpadł na szokujący pomysł. - Gonił swoich kolegów z zapalniczkami i lakierem do włosów, żeby ich podpalić. To było trochę dziwne - przyznał Skrabb w wywiadzie dla gazety "Sport Expressen".

3 Fot. Gianluca Checchi / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl