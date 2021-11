Nagelsmann pierwszy raz tak wściekły na piłkarzy Bayernu. "To niedopuszczalne"

Bayern Monachium niespodziewanie przegrał w piątek z Augsburgiem 1:2 w 12. kolejce Bundesligi. Gospodarze już po 36 minutach prowadzili 2:0 po golach Madsa Pedersena i Andre Hahna. Chociaż w 38. minucie kontaktową bramkę dla mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski, to wynik nie uległ już zmianie.

