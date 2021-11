Robert Lewandowski po raz kolejny został Niemcem. Absurdalna wpadka

"Niemiec zgromadził do tej pory 54 gole w 2021 roku, czyli więcej niż jakikolwiek inny piłkarz w Europie. Jego najbardziej znaczące osiągnięcie miało jednak miejsce w maju, kiedy pobił rekord rodaka Gerda Muellera, zdobywając 41 bramek w Bundeslidze w jednym sezonie. To wynik, o którym wielu myślało, że może nigdy nie zostać pobity" - napisał portal Euronews.com. No właśnie, o kim?

REKLAMA

Zobacz wideo Zmiennicy zawiedli Paulo Sousę [SEKCJA PIŁKARSKA #99]

Otóż o Robercie Lewandowskim. Dziennikarze portalu, opisując walkę Polaka o Złotą Piłkę w tym roku, pomylili jego narodowość. Napastnik Bayernu Monachium najpierw został nazwany Niemcem, a później rodakiem Muellera, którego rekord pobił w tym sezonie.

Błędny opis Lewandowskiego Euronews.com

Dziennikarze portalu popełnili ten błąd w rozmowie z Michaelem Owenem, który wsparł Lewandowskiego w walce o Złotą Piłkę. - Ponownie wygrał Bundesligę. Jego liczby są oszałamiające. To byłby prawdziwy kryminał, gdyby zakończył karierę bez Złotej Piłki na koncie. Jest wspaniałym piłkarzem - powiedział były reprezentant Anglii.

Niemcy piszą o Lewandowskim. Ale to nie na golu się skupiają. "Mógł uratować"

Lewandowski ponownie nazwany Niemcem

To nie pierwszy raz, kiedy kapitan reprezentacji Polski został podpisany inną narodowością. Podobny przypadek miał miejsce na początku lipca. Wtedy to Lewandowski wraz z rodziną wypoczywał na Majorce. Dziennik "Fakt" informował, że para wraz ze znajomymi wybrała się na lunch do urokliwej knajpki w Port Adriano nieopodal Santa Ponsa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Informował też o pomyłce, która mogła nie spodobać się polskim kibicom, ponieważ jedna z agencji fotograficznych bardzo niefortunnie podpisała Lewandowskiego na zdjęciu, nazywając go niemieckim piłkarzem. "Ciekawe czy specjalnie, czy przez przypadek" - zastanawiał się "Fakt".