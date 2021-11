Negocjacje gwiazdy Napoli utknęły w martwym punkcie. "Nowa oferta musi być zwiększona, a nie obniżona"

Pozostały ostatnie miesiące na zatrzymanie Lorenzo Insigne w SSC Napoli. Władze klubu muszą w tym celu podjąć rozmowy, bo aktualna umowa zawodnika wygasa z końcem bieżącego sezonu. Oznacza to więc, że Insigne mógłby na początku przyszłego roku rozpocząć negocjacje ws. umowy z nowym klubem, do którego mógłby odejść w przyszłości za darmo.

Lorenzo Insigne ma wygórowane warunki? "Czytałem tyle bzdur"

Patrząc na relację agenta piłkarza, Vincenzo Pisacane rozmowy stanęły jednak w niewiadomym punkcie. - Nie trzeba dodawać, że Lorenzo został wysiedlony. Zawsze jesteśmy w kontakcie z Aurelio De Laurentiisem. Łączy nas wzajemny szacunek, ale on dobrze wie, że propozycja musi być zwiększona, a nie obcięta. Jesteśmy na początkowym etapie rozmów i to normalne, że każdy ciągnie w swoją stronę - powiedział Pisacane w rozmowie z "Il Roma".

W ostatnich tygodniach wokół transferu Insigne krąży wiele spekulacji. Część mediów pisała o olbrzymiej premii, jakiej miał żądać włoski napastnik. Plotki te także zdementował agent piłkarza. - Czytałem wiele bzdur o jego żądaniach. Każdy gra w swoją grę, ale to klub powinien robić decydujący krok. Do tego są głupi kibice, którzy nazywają go najemnikiem. To wszystko są spekulacje oparte na informacjach sprzecznych z rzeczywistością. Nie wiem, jak oni wymyślają liczby, skoro nie znają faktów - dodał Pisacane.

Ostatnia oferta nowego kontraktu została przedstawiona przez klub niecały miesiąc temu. Lorenzo Insigne i jego agent rozważają, co odpowiedzieć reprezentantowi Włoch. Zgodnie z doniesieniami kontroferta ma mieć nie tylko zwiększone zarobki, ale również ma zawierać projekt, jaki piłkarz chciałby zrealizować w klubie.

Lorenzo Insigne jest piłkarzem SSC Napoli od 2010 roku. Napastnik rozegrał w tym czasie ponad 400 meczów, w których strzelił 114 goli i miał 89 asyst.