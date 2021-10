Burza w reprezentacji Anglii. Pięciu piłkarzy może stracić mundial. "To rozczarowujące"

Brytyjskie media nie podają konkretnych nazwisk, jednak wśród władz występuje zdziwienie postawą niektórych zawodników. Mówi się, że Gareth Southgate może kompletować skład reprezentacji Anglii na MŚ 2022 bez pięciu podstawowych zawodników. Wszystko przez brak szczepień przeciwko COVID-19, przed którymi wstrzymuje się część piłkarzy.

- Nie ma wątpliwości, że program szczepień jest naszą najlepszą drogą wyjścia z tego problemu - powiedział Gareth Southgate. Selekcjoner reprezentacji Anglii sam brał udział w materiale wideo, który promował program szczepień w Wielkiej Brytanii zachęcając do takiego ruchu wszystkich mieszkańców.

Według informacji "The Sun" piłkarze mieli wymienić szereg powodów, dla których nie chcą przyjąć szczepionki. - To rozczarowujące słyszeć, że mogą być niektórzy piłkarze niechętni do szczepień, być może z powodu dezinformacji w sieci - powiedział Nigel Huddleston, minister sportu nie dodając, co konkretnie mają mówić zawodnicy.

Anglicy nie chcą się szczepić. Co z mistrzostwami świata w Katarze?

Dlaczego brak szczepień stanowi problem? Wszystko przez to, że władze organizujące mistrzostwa świata w Katarze mogą nałożyć na wszystkich uczestników turnieju nakaz szczepień, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa - pisze "Mirror". Dziennik próbował się w tej sprawie skontaktować z angielskim związkiem, jednak nie otrzymał od nikogo żadnej odpowiedzi. Nie można więc potwierdzić, czy taki wymóg będzie zastosowany oraz informacji dotyczącej tego, co związek zamierza zrobić, aby uniknąć sytuacji, w której Anglicy będą musieli grać bez podstawowych zawodników.

Wiadomo natomiast, jakie stanowisko zajął selekcjoner Gareth Soutgate, który już w sierpniu wypowiedział się na temat szczepień wśród piłkarzy. - Myślę, że kapitanowie Premier League mieli rozmowę z Jonathanem Van-Tamem. Więc uważam, że informacje z pewnego rodzaju głównej perspektywy medycznej zostały dostarczone. Choć nie rozmawiałem z ludźmi, rozumiem, że w każdym klubie kwestia szczepień jest bardzo zróżnicowana. Nie zamierzam się w to za bardzo angażować. Zostałem poproszony o zrobienie wideo wspierającego program szczepień, które moim zdaniem było potrzebne, a ze wszystkich rzeczy, za które byłem obrażany w ciągu lata, a było ich kilka, to chyba kwestia szczepień była tą, za którą otrzymałem najwięcej obelg.

Reprezentacja Anglii ma już praktycznie zapewnione miejsce w turnieju, który odbędzie się zimą przyszłego roku w Katarze. Zwycięstwa z Węgrami i Andorą w następnych eliminacjach skutecznie zapewnią im bezpieczny awans.