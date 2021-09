Nasri zdradził, jak Sampaoli krył go w Sevilli. "Tylko graj dobrze w weekend"

Samir Nasri ogłosił w niedzielę 26 września zakończenie piłkarskiej kariery na łamach francuskiego dziennika "Le Journal du Dimanche". Momentem, który wpłynął na jego stosunek do futbolu, było zawieszenie, jakie UEFA nałożyła na niego w 2018 roku. To wtedy piłkarz został zawieszony najpierw na 6, a później na 18 miesięcy. W 2016 roku Nasri przyjął za dużo kroplówek, czym złamał przepisy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Według niej dozwolona dawka to 50 ml na sześć godzin. "To był tylko zastrzyk witamin, bo byłem chory. To było bardzo niesprawiedliwe. Nigdy nie zażywałem żadnych narkotyków czy dopingu" - zapewniał.

Samir Nasri szokuje. Jorge Sampaoli krył go w Sevilli przed władzami. "Tylko graj dobrze w weekend"

Samir Nasri udzielił wywiadu francuskiemu dziennikowi "Le Journal du Dimanche" po zakończeniu kariery sportowej. Pomocnik opowiedział o swoim pobycie w Sevilli w sezonie 2016/2017 i zdradził, że trener Jorge Sampaoli dawał mu bardzo dużo swobody. "Sampaoli kochał mnie tak bardzo, że powiedział mi: 'Przyjdź do nas, możesz pić, chodzić do klubów i robić co chcesz, a ja będę krył Cię przed klubem. Proszę tylko, żebyś grał dobrze w weekend'. Kiedy chciałem zobaczyć się z rodziną, to powiedział mi, że zaopiekuje się psem" - wspomina piłkarz.

Samir Nasri finalnie nie okazał się kluczowym punktem Sevilli prowadzonej przez Jorge Sampaoliego. Były reprezentant Francji zagrał w 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował taką samą liczbę asyst. Zawodnik wrócił wtedy po okresie wypożyczenia do Manchesteru City, a po transferze do Antalyasporu został zawieszony za stosowanie zakazanych substancji.

Samir Nasri w trakcie kariery piłkarskiej występował jeszcze w takich klubach, jak Olympique Marsylia, RSC Anderlecht, Arsenal czy West Ham United. W trakcie gry dla Kanonierów Nasri został uznany piłkarzem roku 2010 we Francji przez tamtejszy dziennik "France Football". Pomocnik uzyskał wtedy więcej głosów od Florenta Maloudy oraz Hugo Llorisa.