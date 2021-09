Polak oszukany na gali MMA! Trener grzmi: Dwa razy go okradziono

Marcin Naruszczka (22-11-2) przystąpił do rywalizacji w ostatniej chwili, lecz nie zakończył się on dla niego zbyt dobrze. Zeszła sobota przyniosła mu porażkę w drugiej rundzie, natomiast jej temat szybko został podniesiony w mediach społecznościowych. W oczach wielu, sędzia za bardzo się pospieszył, przedwcześnie przerywając spotkanie. Upust swoim emocjom dał między innymi główny szkoleniowiec Akademii Sportów Walki Wilanów - Mirosław Okniński.

Trener Naruszczki o pracy arbitrów podczas walki. "Organizacja bardzo dobra, a sędziowie do du**"

- Witajcie, jesteśmy po walce. Druga walka Naruszczki w Czechach przegrana. Druga przegrana przez błędy sędziowskie. Bardzo mi przykro, że mamy jeszcze w Europie tak c****wych sędziów. No ale co zrobić. Musi wygrać swój. To wyglądało, jak przerwanie walki amatorskiej. Naruszczka stał na tylnej nodze, dostał jakiś cios, poślizgnął się i upadł. Od razu wstał, poszedł po nogi i nie powinno być przerwania. Naruszczka był w walce. Dla mnie mega słabe, drugi raz OKTAGON zawodzi. Nie wiem, muszą chyba wymienić sędziów, bo organizacja bardzo dobra, ale sędziowie do du** - powiedział Okniński na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych na Facebooku.

Wygląda na to, że cały sztab nie zamierza tego tak zostawić. W kolejnych materiałach, upublicznionych przez trenera możemy wysłuchać, iż zamierzają oni złożyć protest. Czy cokolwiek to da i jak rozwiąże się cała sytuacja? Czas pokaże.

- Dzisiaj jesteśmy po rozmowie z menadżerem, Amadeuszem Rybicą i z Marcinem Naruszczką. Składamy protest. Naruszczka rozmawiał z [Karlosem] Vemolą, który powiedział, że dwa razy okradziono Naruszczkę. To nas utwierdziło w tym, żeby złożyć protest. Robimy to, bo nie może tak być, że będą sędziowie oszukiwać - dodał Okniński.

Naruszczka póki co pod sztandarem OKTAGON MMA wystąpił trzykrotnie. Po raz pierwszy wszedł do tamtejszej klatki w maju, gdy mierząc się z byłym zawodnikiem chociażby UFC – Ericem Spicely’em (12-8), rozbił go przed regulaminowym czasem. Następnie zaliczył dwie porażki, do których jego drużyna ma pewne obiekcje. W sumie Naruszczka podczas kariery walczył 35 razy i ma na koncie 22 wygrane. W przeszłości był mistrzem Respect FC - niemieckiej organizacji i PLMMA.

