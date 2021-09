Guardiola pełen obaw przed hitem Ligi Mistrzów. "To będzie bardzo trudne"

We wtorek 28 września w wielkim hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów PSG zmierzy się z Manchesterem City. Spotkanie będzie rewanżem za półfinał z zeszłej edycji rozgrywek, kiedy to w dwumeczu lepsi byli gracze mistrza Anglii, wygrywając oba starcia - 2:1 i 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Były klubowy kolega Jacka Krzynówka poszukiwany. Jest podejrzewany o morderstwo

W letnim oknie transferowym skład Manchesteru City wiele się nie zmienił. Najważniejszym nowym piłkarzem jest Jack Grealish, który przyszedł na Etihad Stadium za rekordową sumę 100 mln funtów. Natomiast PSG było prawdziwym klubem transferowego polowania w letnim okienku. Do Paryża udało się sprowadzić takich zawodników jak Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos czy też Leo Messi. Dla Argentyńczyka wtorkowe spotkanie będzie szansą na zmierzenie się z trenerem, z którym osiągał największe sukcesy, gdy grał jeszcze w FC Barcelonie.

Guardiola o tercecie ofensywnym PSG. "Nie mam pojęcia, co powinniśmy zrobić, aby ich powstrzymać"

Przed meczem PSG z Manchesterem City głos zabrał szkoleniowiec angielskiej drużyny, Pep Guardiola, który starał się znaleźć odpowiedź na pytanie: "Jak powstrzymać Messiego, Kyliana Mbappe i Neymara?" - Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co powinniśmy zrobić, aby ich powstrzymać. Oni są tacy dobrzy. Taka ilość talentu zgromadzona w jednym zespole, sprawia, że kontrolowanie tego meczu będzie bardzo trudne - przyznał Guardiola na konferencji prasowej przed meczem z PSG.

W dalszej części wypowiedzi Hiszpan odniósł się do Leo Messiego, który na razie swojego początku w PSG nie może zaliczyć do zbyt udanych. Argentyńczyk dotychczas nie zdobył ani jednej bramki oraz nie zanotował ani jednej asysty.

- Obecność takiego piłkarza mówi samo za siebie. Nie trzeba go opisywać. To co zrobił dotychczas, jest więcej niż wyjątkowe. I dodał: - To była mała niespodzianka dla wszystkich, że Messi opuścił Camp Nou. Kilka lat temu nie można było sobie tego wyobrazić, ale teraz tak się właśnie stało. W piłce nożnej jest tak jak w życiu, nigdy nie wiadomo co się stanie. Jestem pewny, że będzie szczęśliwy w Paryżu - zakończył szkoleniowiec Manchesteru City.

Matty Cash jest gotów na grę dla Polski! "Selekcjoner zdecyduje"

Gdzie i kiedy oglądać hitowe spotkanie PSG - Manchester City?

Hitowe spotkanie 2. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Manchesterem City rozpocznie się we wtorek 28 września o godzinie 21:00. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w aplikacji Polsat Box Go. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.