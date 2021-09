Podirytowany Messi wypalił do policji i sanepidu. Stadionowe mikrofony wyłapały słowa Argentyńczyka

Nikt nie mógł się spodziewać takiego zakończenia niedzielnego hitu eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata. Niedługo po rozpoczęciu spotkania gra została wstrzymana, a to za sprawą interwencji służb, które nie zezwoliły na przebywanie na stadionie czterem reprezentantom Argentyny.

Leo Messi próbował przemówić do rozsądku funkcjonariuszom. "Dlaczego nie powiedziano nam wcześniej?"

Brazylijskie służby stwierdziły, że Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Cristian Romero i Giovani Lo Celso złamali protokół covidowy i należy ich zatrzymać. Powodem takiej sytuacji był fakt, że cała czwórka na co dzień występuje w Premier League, czyli w lidze z kraju, który znajduje się na "czarnej liście" w Brazylii, jeśli chodzi o bezproblemowe podróżowanie.

Funkcjonariusze weszli na boisko i zaczęło się gigantyczne zamieszanie. Argentyńczycy rozmawiali z osobami, które weszły na boisko aby zatrzymać czwórkę piłkarzy. Mikrofony wychwyciły to, co funkcjonariuszom powiedział Lionel Messi. "Jesteśmy tu od trzech dni. Czekano na rozpoczęcie meczu, dlaczego nie powiedziano nam wcześniej, dlaczego nikt nie przyszedł do hotelu? Świat na nas patrzy" – mówił wyraźnie podirytowany zawodnik.

Sędziowie przerwali niedzielne spotkanie, a piłkarze Argentyny zeszli do szatni. Część zawodników, w tym Brazylijczycy, została na murawie, aby dowiedzieć się więcej od przedstawicieli brazylijskiego sanepidu. Po trwającym kilkanaście minut zamieszaniu mecz oficjalnie został przerwany. Kilka godzin po spotkaniu reprezentacja Argentyny była już na lotnisku w samolocie. Na razie nie wiadomo, czy mecz zostanie w ogóle dokończony. Decyzję w tej sprawie ma podjąć FIFA.

