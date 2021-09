Jakub Świerczok się nie zatrzymuje! Kapitalne wejście do nowego klubu. I ten spokój [WIDEO]

Przed transferem z Piasta Gliwice wielu zastanawiało się, czy obranie tak egzotycznego kierunku przez zawodnika, który chwilę wcześniej występował na Euro 2020 nie jest powolnym kierowaniem się w stronę piłkarskiej emerytury. Jakub Świerczok udowadnia jednak, że absolutnie nie zatracił instynktu strzeleckiego.

Trzeci gol Jakuba Świerczoka w Japonii

28-latek tym razem wpisał się na listę strzelców w meczu z Kashimą Antlers w ćwierćfinale Pucharu Ligi. Polak pojawił się na boisku w 25. minucie, a w 57. minucie podwyższył wynik na 2:0, pomagając tym samym Nagoyi Grampus w odniesieniu zwycięstwa i awansie do kolejnej rundy rozgrywek.

Do tej pory Jakub Świerczok strzelił w Japonii trzy bramki w sześciu meczach. Biorąc pod uwagę rozegrane minuty, bilans ten wypada znacznie lepiej. Jak dotąd Polak przebywał na murawie łącznie przez 252 minuty, co daje średnią jednego gola co 84 minuty.

Niespodziewany kierunek

W ubiegłym sezonie w barwach Piasta Gliwice Świerczok strzelił 15 bramek. Powołanie na Euro 2020 pozwalało sądzić, że 28-latek pozostanie w Europie i trafi do mocniejszej ligi. Ostatecznie jednak zdecydował się na egzotyczny kierunek, przenosząc się do trzeciego zespołu poprzedniego sezonu ligi japońskiej za dwa miliony euro. Z nowym klubem związał się 2,5-rocznym kontraktem.

Poza granicami kraju napastnik występował również w 1. FC Kaiserslautern i Łudogorcu Razgrad. W Polsce z kolei reprezentował barwy Polonii Bytom, Zawiszy Bydgoszcz, Górnika Łęczna, GKS-u Tychy, Zagłębia Lubin i właśnie Piasta Gliwice. Łącznie w ekstraklasie rozegrał 90 meczów, w których strzelił 42 gole i zanotował dziewięć asyst.