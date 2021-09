Aleksander Łukaszenka ostrzega: Odpowiecie za pieniądze, które wydaliście!

Aleksander Łukaszenka ma swój sposób "motywacji", który młodzi piłkarze usłyszeli podczas otwarcie nowego centrum treningowego w Mińsku.

- To nieprawda, że nie będziemy płacić dobrym sportowcom i tym, którzy przynoszą korzystne wyniki. Będziemy im płacić i to dobre pieniądza. Znajdziemy je. Ale jeśli nie będzie osiągnięć, zapomnijcie o pieniądzach. I odpowiecie także za te pieniądze, które wydaliście - powiedział prezydent Białorusi cytowany przez portal belsat.eu.

Łukaszenka krytykuje piłkę nożną na Białorusi. "Nie daj Boże, żebyście nie opracowali systemu wynagrodzeń"

Otwarcie nowego obiektu Dinama Mińsk to była szansa na wyrażenie swojego niezadowolenia z wyników, jakie w ostatnim czasie przynoszą piłkarskie drużyny narodowe. Seniorska reprezentacja Bułgarii przegrała w eliminacjach MŚ 2022 trzy z czterech meczów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ostatnia porażkę Białorusini ponieśli w niedzielę z Walią 2:3.

Skrytykowani zostali również młodzieżowi piłkarze U-21. Reprezentacja Białorusi przegrała w eliminacjach do mistrzostw Europy z Islandią 1:2. - Po co wychodzili na boisko? Żeby odpocząć? To wstyd, że wyglądaliśmy tak na tle biednych Islandczyków - skwitował Aleksander Łukaszenka. Prezydent odniósł się również do kwestii wynagrodzeń w krajowym sporcie.

- Nie będzie łatwych pieniędzy. Nie daj Boże, żeby Komisja Kontroli Państwowej doniosła mi, że urzędnicy sportowi nie opracowali prawidłowo systemu wynagrodzeń - ostrzegał Łukaszenka.