Co za popis Mateusza Bogusza w nowym klubie! Dwie przepiękne bramki [WIDEO]

Mateusz Bogusz przez wielu jest uznawany za jeden z największych młodych talentów polskiej piłki. Jednym z głównych entuzjastów jego umiejętności jest obecny trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz, który współpracował z nim w trakcie swojej pracy w reprezentacji do lat 21. Wiele mówiło się w mediach o możliwym transferze 20-letniego piłkarza do drużyny mistrzów Polski, ale ten ostatecznie został wypożyczony z Leeds do występującego w LaLiga 2 UD Ibiza.

Dwie przepiękne bramki Bogusza. Jedna ładniejsza od drugiej

Mateusz Bogusz dołączył do UD Ibiza na początku lipca i od samego początku przygody w nowym klubie radzi sobie bardzo dobrze. Polak ma na swoim koncie dwa oficjalne występy w nowych barwach. W pierwszym z nich nie wyróżnił się niczym specjalnym, ale za to w drugim dał prawdziwy popis swoich umiejętności.

W odbywającym się w niedzielę spotkaniu 2. kolejki LaLiga 2 UD Ibiza podejmowało na własnym stadionie Malagę. Bogusz rozpoczął spotkanie w pierwszym składzie i już po 19. minutach dał swojej drużynie prowadzenie. Polak wykorzystał błąd rywali i piękne dośrodkowanie w pole karne od Cifu zamienił na bramkę, nie będąc krytym przez nikogo.

Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0, a w 61. minucie podwyższyli wynik na 2:0 dzięki drugiej bramce 20-letniego Polaka. Tym razem młody zawodnik popisał nieprzeciętnymi umiejętnościami i przepięknym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza rywali.

Ostatecznie goście z Malagi odrobili dwubramkową stratę i spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Kolejną okazję do strzelania bramek Mateusz Bogusz będzie miał już w sobotę, kiedy to UD Ibiza zmierzy się na wyjeździe z Leganes w spotkaniu 3. kolejki LaLiga 2.