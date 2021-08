Messi i Neymar przyłapani na lotnisku! Niespodziewana wizyta gwiazd PSG

Kibice PSG nadal czekają na debiut Lionela Messiego. Argentyńczyk, który przeszedł z Barcelony do Paryża przywitał się z kibicami na Parc des Princes, ale nie wystąpił jeszcze w żadnym meczu. PSG w 4. kolejce mierzyło się z Brest (4:2) i po raz kolejny próżno było szukać Messiego w kadrze na mecz. Podobnie zresztą jak Neymara. Obaj zawodnicy dostali więcej wolnego z racji tego, że po sezonie grali jeszcze w Copa America. Obaj zawodnicy w finale stanęli naprzeciw siebie, a górą była Argentyna.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Oficjalnie: Gwiazda Realu Madryt zostaje w klubie. Gigantyczna klauzula

Messi, Neymar i Suarez znowu razem w Barcelonie

Jak się okazuje, Leo Messi i Neymar spędzają wolny czas razem i skorzystali z niego, aby wybrać się do Barcelony. Obaj najlepsze wspomnienia z kariery mają z czasów występów dla FC Barcelony i obaj opuścili ten klub, aby dołączyć do PSG. Jak informuje "Mundo Deportivo", obaj dostali się do miasta osobnymi lotami, ale potem postanowili udać się do położonego nieopodal Barcelony Castelldefels, aby odwiedzić swojego byłego kolegę z czasów gry w Barcelonie – Luisa Suareza. Ten tercet poprowadził w 2015 roku Barcelonę do potrójnej korony.

Messi, Neymar I Suarez występowali w Barcelonie wspólnie w latach 2014-2017, czyli od momentu przyjścia Urugwajczyka do klubu, aż do odejścia Neymara do PSG. W tym czasie pomogli Barcelonie sięgnąć po dwa tytuły mistrza Hiszpanii, trzy Puchary Króla, dwa Superpuchary Hiszpanii, a także Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Koeman publicznie krytykuje swojego piłkarza. To jego koniec w Barcelonie?

Jako pierwszy z klubu odszedł Neymar. W 2017 roku przeszedł do PSG za rekordowe 222 miliony euro. Suarez opuścił klub niedawno, bo niecały rok temu. Wyszło mu to jednak na dobre, bo razem z Atletico zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Jako ostatni z klubu odszedł Leo Messi. Argentyńczyk występował w Barcelonie przez całą swoją karierę, ale musiał odejść po tym, jak jego kontrakt wygasł, a Barcelona ogłosiła, że nie może podpisać ze swoją legendą nowej umowy ze względu na zasady panujące w La Liga. Messi szybko dogadał się z PSG i od sierpnia jest zawodnikiem paryskiego klubu. Tam ma tworzyć tercet z Neymarem I Kylianem Mbappe.