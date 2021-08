Napoli wygrało z Wisłą Kraków! Ale nie tak to mogło wyglądać. Duża kontrowersja

Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Wisły 1:0. Ale duża w tym zasługa... Amira Rrahmaniego, stopera Napoli, który na początku meczu zagrał wprost do Midhala Skvarki. David Ospina wybiegł z bramki i wślizgiem wybił piłkę, ale ta trafiła pod nogi Browna Forbesa, który celnym strzałem zza pola karnego trafił do pustej bramki.

Młody bramkarz bohaterem Wisły

W 28. minucie meczu, gdy Michal Frydrych niepotrzebnie pociągnął w polu karnym za koszulkę Elifa Elmasa, więc arbiter podyktował rzut karny. Matteo Politano nie dał rady jednak pokonać Mikołaja Biegańskiego. 19-letni bramkarz Wisły Kraków, oprócz obronionej jedenastki, popisał się kilkoma świetnymi interwencjami w tym meczu, np. wygrał też starcie oko w oko z Karimem Zedadkiem.

Duża kontrowersja. Wiśle zabrano prawidłowego gola

Po zmianie stron obraz gry się nie zmieniał. Napoli częściej utrzymywało się przy piłce, ale Wisła groźnie kontrowała, szczególnie że słabo dysponowany był lider gości Kalidou Koulibaly. Na początku drugiej połowy Frydrych strzelał z ostrego kąta (być może to był sławny w ekstraklasie "centrostrzał", a piłkę do bramki skierował jeszcze po drodze Szota. Sędzia jednak gola nie uznał, bo dopatrzył się spalonego. Wydaje się, że arbiter się pomylił.

Chwilę później było już 1:1. Politano zbiegł ze skrzydła do środka i huknął z lewej nogi zza pola karnego. Co prawda: strzelał na bliższy słupek, więc Biegański mógł się zachować lepiej, ale i tak jego występ trzeba oceniać bardzo pozytywnie.

W 84. minucie Zinédine Machach wbiegł w pole karne i strzałem z ostrego kąta pokonał Kacpra Rosę, który zmienił Biegańskiego. Luciano Spalletti, nowy trener Napoli, także zmienił bramkarza. W 87. minucie Ospinę zastąpił Hubert Idasiak, trzeci bramkarz neapolitańczyków. Napoli ostatecznie wygrało 2:1.

69 minut rozegrał Piotr Zieliński, który popisał się kilkoma efektownymi zagraniami i dryblingami, ale był niedokładny, gdy strzelał na bramkę gospodarzy.

Rocznica Wisły

Napoli przyjechało do Krakowy, by uczcić 115-lecie Wisły. Do Polski nie przyjechali jednak mistrzowie Europy, czyli Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo i Lorenzo Insigne. Zabrakło też innych gwiazd, jak Fabian Ruiz, Hirving Lozano czy Victor Osimhen. Ale choć Napoli grało w nieco rezerwowym składzie, to Wisła i tak może być z siebie zadowolona.

Po dwóch kolejkach ekstraklasy Wisła ma cztery punkty i prowadzi. Serie A rusza dopiero 21 sierpnia. Napoli zmierzy się wtedy z Venezią, beniaminkiem.