Atak terrorystyczny na autokar z piłkarzami. Co najmniej pięć osób nie żyje

JCCI FC w minionym sezonie wywalczyło awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Somalii i w minionych dniach udawało się na obóz przed rozpoczęciem zmagań w SFF First Division. W mieście Kismajo, gdzie miały odbyć się przygotowania do sezonu, doszło do ataku terrorystycznego. O tragedii w Somalii informowaliśmy w miniony piątek na Sport.pl, natomiast pojawiły się bardziej szczegółowe dane.

Atak terrorystyczny na autokar z piłkarzami JCCI FC. Co najmniej pięć osób nie żyje, a 12 jest rannych

Jak informuje brytyjska agencja prasowa Reuters, w portowym mieście Kismajo w Somalii doszło do ataku terrorystycznego na autokar, w którym znajdowali się piłkarze klubu JCCI FC. Materiał wybuchowy eksplodował, a w wyniku tragedii zginęło co najmniej pięć osób. "Do tego jest przynajmniej 12 rannych, a wciąż brakuje niektórych zawodników" – powiedział policjant Ahmed Farah w rozmowie telefonicznej z Reuters.

Nikt nie jest w stu procentach pewny, kto stał za tym atakiem terrorystycznym. Prezydent Somalii Mohamed Abdullahi Mohamed przesłał kondolencje rodzinom ofiar i obarczył winą rebeliantów Al Shabaab, którzy są powiązani z Al-Kaidą. Rebelianci walczą od 2007 roku o obalenie rządu federalnego i co jakiś czas przeprowadza ataki zarówno na przedstawicieli rządu, jak i na osoby cywilne.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez lokalne media, cały pojazd doszczętnie spłonął. Do ratowania poszkodowanych ruszyli mieszkańcy Kismajo, a kierowca autokaru uległ znacznemu poparzeniu. Na ten moment organizacja Al Shabaab nie przyznała się do udziału w ataku na autokar z piłkarzami JCCI FC.