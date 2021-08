Rekordowy transfer w Premier League coraz bliżej. Jest konkretna oferta

Manchester City ma zamiar dokonać dwóch dużych transferów w trwającym obecnie oknie. Na celowniku mistrzów Anglii znajduje się dwóch reprezentantów tego kraju Harry Kane oraz Jack Grealish. "The Athletic" w połowie lipca tego roku podawało, że klub ma przygotowane 215 milionów funtów i jest skłonny sprzedać m.in. Gabriela Jesusa oraz Bernardo Silvę, aby spełnić zasady Finansowego Fair Play.

Jak informuje brytyjska stacja telewizyjna Sky Sports, Manchester City złożył w piątek ofertę za Jacka Grealisha w wysokości 100 milionów funtów. Aston Villa oferowała swojemu kapitanowi przedłużenie umowy (obecna jest ważna do końca czerwca 2025 roku), natomiast wiele wskazuje na to, że zaakceptuje ofertę od zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę. Teraz decyzja stoi po stronie piłkarza, jeżeli Grealish będzie chętny na przeprowadzkę, to transakcja zostanie sfinalizowana w przeciągu najbliższych dni.

W takiej sytuacji Manchester City ustanowi nowy rekord w Premier League. Jak dotąd rekord transferowy klubu z angielskiej ekstraklasy należał do Manchesteru United, który w 2016 roku sprowadził Paula Pogbę z Juventusu za 89 mln funtów. Aston Villa ma już sprowadzonego następcę Grealisha – jest to Leon Bailey, który odszedł z Bayeru Leverkusen za około 30 milionów euro.

Jack Grealish zagrał w 27 spotkaniach w poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek oraz zanotował 12 asyst. Skrzydłowy był częścią reprezentacji Anglii podczas Euro 2020, gdzie zanotował dwie asysty i przyczynił się do zdobycia srebrnego medalu.