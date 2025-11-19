Młoda lekkoatletka porzuciła Niemcy dla Polski. "Widać zmianę kulturową"

Rodzice Carmen Nowickiej są Polakami i pochodzą ze Szczytna. Tata wyjechał za pracą do Niemiec, a następnie ściągnął tam ukochaną. Carmen urodziła się w Darmstadt i całe życie mieszkała w Niemczech. Do naszego kraju przyjeżdżała tylko na wakacje. Ostatnio wieloboistka była związana z Frankfurtem, a kiedy zakwalifikowała się na mistrzostwa świata U-20 w Limie, to musiała podjąć decyzję, w jakiej reprezentacji startować. Wybrała Polskę.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska podsumowała sezon lekkoatletyczny. Opowiedziała o celach na przyszłość

Nowicka wprost o życiu w Niemczech. "Mnóstwo bezdomnych i narkomanów"

Nowicka nie żałuje swojej decyzji, choć nie była ona do końca oczywista. Jak sama podkreśla, gdyby decydował tylko rozum, to wskazałaby na Niemcy.

- We Frankfurcie miałam znakomite warunki do trenowania, halę lekkoatletyczną, pomoc fizjoterapeuty, a w perspektywie kolejnych lat także większe wsparcie finansowe. To jednak nie miało znaczenia - podkreśliła 20-latka w rozmowie z WP SportoweFakty.

Nowicka zamieszkała w Warszawie. I od razu zwraca uwagę na kwestię, która jest dla niej bardzo ważna. Chodzi o bezpieczeństwo. We Frankfurcie nie mogła być spokojna.

- Czuję się tutaj znacznie bezpieczniej. Niestety w ostatnich latach w Niemczech zaczyna być coraz mniej przyjemnie na ulicach. Widać zmianę kulturową. Jest mnóstwo bezdomnych i narkomanów, którzy kręcą się w centralnych częściach miasta. Po przyjeździe do Polski różnicę odczułam tak naprawdę już po kilku dniach. W Warszawie jedyne, czego się obawiam, to dzików chodzących swobodnie po ulicach - dodała.

Świetny trener poprowadzi Nowicką

W Polsce młoda lekkoatletka będzie trenować pod okiem Marka Rzepki, najlepszego w kraju trenera od wielobojów. Zawodniczka - jeszcze niedawno mieszkająca we Frankfurcie - zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z tym szkoleniowcem po owocnej rozmowie w Spale.

W Niemczech nikt nie miał do Nowickiej większych pretensji za to, że będzie reprezentować Polskę, choć w tym roku w niektórych kwestiach utalentowana zawodniczka miała pod górkę. Odebrano jej możliwość nieodpłatnych sesji z fizjoterapeutą i za wiele rzeczy musiała płacić sama.

Pozostaje wierzyć w to, że w nadchodzących latach Nowicka będzie jedną z twarzy zmiany pokoleniowej w polskiej lekkoatletyce.