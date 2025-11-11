Ukrainka wybrała Rosję i okryła się hańbą. "Zdrada kraju"

Po pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni z rywalizacji w wielu dyscyplinach. Ewentualnie dopuszcza się ich do startu, ale pod neutralną flagą. Z Rosjanami absolutnie nie chcą rywalizować Ukraińcy i Ukrainki. Czasami są do tego zmuszeni, ale wtedy, jak chociażby ukraińskie tenisistki, nie podają ręki rywalkom i nie chcą mieć z nimi nic wspólnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Ukraińcy wskazali zdrajczynię kraju. Jest decyzja

Ale zupełnie inaczej zachowała się 20-letnia Anna Gordijuk - ukraińska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach na 60, 100 i 200 metrów. Przed wybuchem wojny dziewczyna została mistrzynią Ukrainy w biegu na 60 metrów juniorek.

Teraz ukraińskie media donoszą, że Ukraińska Federacja Lekkoatletyczna (FLAU) pozbawiła Annę Gordijuk członkostwa w tej organizacji. Powód? Jak pisze obozrevatel.com - "zdrada kraju". "Zaczęła startować w rosyjskich zawodach w samej Federacji Rosyjskiej i na terytoriach okupowanych" - czytamy. Cały artykuł jest opatrzony zdjęciem lekkoatletki, która pozuje z dyplomem, na którym widnieją rosyjskie barwy. "Gordijuk przeszła pod flagę kraju agresora, reprezentując obwód zaporoski na zawodach na tymczasowo okupowanym Krymie, w Energodarze i w miastach rosyjskich" - dodano. 20-latka pochodzi z Energodaru, który znajduje się aktualnie pod rosyjską okupacją.

Komunikat AFAU jest krótki i lakoniczny. "Rady Federacji Lekkiej Atletyki Ukrainy podczas posiedzenia pozbawiła Annę Gordijuk (obwód zaporoski) statusu członka FLAU z powodu udziału w zawodach na terenie Rosji po 2022 roku" - czytamy na Instagramie.

Tak Ukraińcy traktują sportowych zdrajców

Ukraińcy nie mają pobłażania dla kolaboracji czy sympatii z Rosją czy Rosjanami. Lekkoatletka nie jest pierwszą ukaraną osobą. Najsłynniejszym zdrajcą Ukrainy jest były piłkarz, eksreprezentant Ukrainy Anatolij Tymoszczuk. Od lat mieszka i pracuje w Rosji, nie potępił też rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mało tego - jedną z aukcji wsparł rosyjską armię.

- Wybrał pieniądze zamiast ojczyzny i rodziny - stwierdził o nim działacz Szachtara Serhij Palkin. - Jesteś rosyjskim psem, który sprzedał się za pieniądze. Pamiętaj, że twoi rodzice tu mieszkają. Jesteś kretynem, już nie żyjesz. Zapamiętaj to sobie raz na zawsze - mówił Ołeksandr Alijew, były zawodnik Dynama Kijów i reprezentacji Ukrainy.

Tymoszczuk stracił wszystkie odznaczenia państwowe. Tamtejszy związek pozbawił Tymoszczuka wszystkich wygranych tytułów, licencji trenerskich i trwale usunął z oficjalnego rejestru drużyn narodowych. Ta decyzja, co ciekawe, została jednak uchylona przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie.