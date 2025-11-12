Tak potraktowali Anitę Włodarczyk podczas lotu z Polski do Kataru

- Po wrześniowych mistrzostwach świata w Tokio otworzyło się okienko pogodowe na wakacje. Byłam w Wiedniu, w Polsce, Chorwacji. Ostatnio miałam też kilka niezaplanowanych dni, takich typowo dla siebie. Czułam się bardziej zmęczona, niż gdybym wróciła z czterogodzinnego treningu. Mam w sobie więcej energii będąc w ruchu - mówiła Anita Włodarczyk, która aktualnie mieszka i trenuje w Katarze. Tam też niedawno się udała.

Anita Włodarczyk wyleciała z Polski. Tak wyglądała jej podróż do Kataru

Podróż powrotną 40-latka relacjonowała na Instagramie we wtorkowy wieczór. Już na pierwszym zdjęciu widać, że miała komfortowe warunki i sporą przestrzeń osobistą. Podczas lotu zaserwowano jej również sowity poczęstunek - nie zabrakło arabskiej kawy. "A po hummusie podano polskie gołąbki tylko z mięsem z kurczaka" - zdradziła. Następnie przyszedł czas na seans.

Oto co spotkało Anitę Włodarczyk po lądowaniu w Dosze

Po lądowaniu młociarka pokazała, jak wygląda lotnisko w Dosze. "Dawno mnie tutaj nie było" - tak podsumowała powrót do stolicy Kataru po wakacjach. Jakie warunki tam napotkała? Temperaturę 24 stopni Celsjusza i brak opadów. "Ciąg dalszy nastąpi" - napisała Polka w ostatniej relacji z podróży.

Jak Włodarczyk ocenia życie w kraju, gdzie obecnie spędza najwięcej czasu? - Na stałe nie chciałabym mieszkać w Katarze. Dobrze mi się trenuje, ale w zasadzie nie ma tam co robić w czasie wolnym. Brakuje przyrody. Doceniam zielone drzewa w Polsce. Zwłaszcza gdy wracam do kraju na wiosnę. To cieszy - wyjaśniła.

Jako inny minus wskazała rygor związany z ramadanem, kiedy spożywanie posiłków jest możliwe dopiero po zachodzie słońca. Za to przyzwyczaiła się już do wysokich temperatur, czasem przekraczających 40 stopni Celsjusza.