23-latka dostała mandaty na 72 tysiące złotych. Diagnoza zmieniła wszystko

23-letnia Elea Bock jest uważana za jedną z najzdolniejszych norweskich biegaczek. Jednak serwis NRK pisze, że od dawna czuła, że jest inna. W wywiadzie z serwisem zdradziła, że "chciała być normalna", taka, jak inni, ale nie mogła sobie poradzić z podstawowymi rzeczami - obowiązkami, płaceniem rachunków itd.

Lekkoatletka zapłaciła mandaty wysokości ponad 70 tys. złotych

Kiedy w końcu się przełamała i poszła do psychologa, szybko usłyszała, że "wygląda to na ADHD". Diagnoza została postawiona w 2024 roku. - Uważałam, że to straszne. Nie chciałam tego w ogóle. W pewnym sensie nie "dostałam" tego. Zawsze to miałam, ale nie chciałam tego - wyznała.

W wywiadzie Elea Bock zdradziła, co najbardziej ją zawstydziło z czasów sprzed diagnozy. Jak wyznaje, otrzymała mandaty na kwotę... ponad 72 tys. złotych.

– Dostałam tak wiele mandatów za parkowanie. Odkąd dostałam prawo jazdy, musiałam wydać co najmniej 200 000 koron na mandaty za parkowanie. To kompletne wariactwo. Wszystkie te rzeczy... Po prostu nie radziłam sobie.

Dopytywana, czy naprawdę tyle musiała zapłacić, odpowiedziała twierdząco. - Nie liczyłam, ale tak. Nie zdziwiłaby mnie nawet kwota pół miliona. Ale to kompletne wariactwo – i nie jest to dobre – podkreśliła.

Jej życie zmieniło się po diagnozie

Po przyjęciu leków zauważyła zmiany i postępy nie tylko w życiu codziennym, ale i w sporcie - ustanowiła rekord życiowy w biegu na 60 i 100 metrów przez płotki.

NRK pisze, że Elea Bock ma nadzieję zakwalifikować się na Halowe Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Polsce oraz na mistrzostwa Europy w Birmingham. - Jeśli nie masz wiary, po co miałabyś tu przychodzić, trenować każdego dnia i traktować to tutaj priorytetowo? - zakończyła.