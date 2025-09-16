Niesamowite, co zrobiła Bukowiecka w półfinale MŚ!

Natalia Bukowiecka pewnie awansowała do półfinału biegu na 400 metrów, choć jej czas nie był rewelacyjny - 50.16 sek. Ale znając jej klasę i możliwości, było pewne, że szykuje coś lepszego właśnie na kolejną fazę.

Pewny i efektowny awans Bukowieckiej do finału MŚ

Liderka polskiej kadry lekkoatletycznej startowała w pierwszym półfinale. Potrzebowała być w pierwszej dwójce, by awansować do finału bezpośrednio i nie czekać na wyniki kolejnych biegów. Ale trzeba przyznać, że rywalki w swoim wyścigu miała piekielnie mocne. Tuż obok niej biegły Marileidy Paulino, dominatorka na tym dystansie w ostatnich latach (szósty tor), a także utalentowana Amerykanka, Aaliyah Butler (czwarty tor), która w tym roku była blisko złamania granicy 49 sekund. Polka musiała też mieć na uwadze tempo dwóch innych zawodniczek - Henrietty Jaeger z Norwegii (siódmy tor) i Dejaney Oakley z Jamajki (dziewiąty tor).

Polka zanotowała dobry start, trzymała tempo Paulino, ale groźna była też Butler. Po 200 metrach wydawało się, że to między nimi rozstrzygnie się walka o awans. Ale potem biegaczka z Dominikany włączyła piąty, a może nawet szósty bieg i gwałtownie przyspieszyła. Coraz szybsza była też Bukowiecka, próbowała gonić obrończynię tytułu. Butler osłabła na wyjściu na ostatnią prostą.

Paulino miała pewną przewagę, Bukowiecka kontrolowała tempo i sytuację, awans był na wyciągnięcie ręki. Ale na atak odważyła się jeszcze Jaeger. Na szczęście Polka odparła ten atak.

Tuż przed metą, ku zaskoczeniu wszystkich Paulino momentalnie wyhamowała, niemalże spacerowym tempem wpadła na metę. Poczuła się pewna miejsca w finale. Bukowiecka nie zwolniła, dogoniła rywalkę i wyprzedziła ją tuż przed linią finiszu.

Natalia Bukowiecka wygrała swój półfinał z najlepszym czasem w sezonie! Rezultat 49.67 sek. dał jej awans do wielkiego finału w bardzo dobrym stylu. Druga była Paulino (49.82 sek.). Awans do finału wywalczyła też trzecia Jaeger (49.87 sek.) jako najlepsza z pozostałych.

Finał w czwartek o godz. 15:24 czasu polskiego.