Sensacyjny transfer do Ekstraklasy! Mistrz świata zagra w Polsce!

Benjamin Mendy to postać doskonale znana kibicom futbolu. W 2018 roku sięgnął z reprezentacją Francji po mistrzostwo świata. W drużynie narodowej rozegrał dziesięć spotkań. Był piłkarzem takich klubów jak: Le Havre, Olympique Marsylia, AS Monaco czy Manchester City. Z "Obywatelami" wywalczył aż cztery tytuły mistrza Anglii. Do rozstania z tym zespołem doszło w burzliwych okolicznościach. Mendy był bowiem oskarżony o napaści seksualne. Jego kariera wyhamowała, a w 2023 roku został oczyszczony ze wszystkich zarzutów.

Tego nikt się nie spodziewał. Mendy w Pogoni Szczecin?

Po odejściu z Manchesteru City Mendy wypadł z piłki na najwyższym klubowym poziomie. Bronił barw Lorient i FC Zurich. Od końcówki czerwca musiał szukać nowego zespołu.

31-latek według portalu Meczyki.pl miał mnóstwo ofert, ale zdecydował się na transfer do Pogoni Szczecin. Tę informację potwierdził również Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Mendy jest już w Polsce i trwa finalizacja transakcji. Co ciekawe, właściciel Pogoni Alex Haditaghi wysłał po piłkarza swój prywatny samolot. Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie można mówić o wielkim sukcesie Portowców.

Pogoń się zbroi. Kolejny wielki transfer

Mendy ma zarabiać w Szczecinie milion euro za sezon. Portal Meczyki.pl podał informację, że Francuz podpisze dwuletni kontrakt.

To kolejny głośny transfer dokonany przez Portowców. Haditaghi nie raz wspominał o wzmocnieniach, które wstrząsną całą PKO Ekstraklasą i wydaje się, że takowe właśnie mają miejsce. Wcześniej bowiem zespół ze Szczecina zasilił Sam Greenwood, który został ściągnięty z Leeds United.