Co za bieg Polaka na MŚ! Komentator nie wytrzymał: "Ho, ho, ho!"

Maciej Wyderka ma 23 lata i debiutuje na mistrzostwach świata. Swoją eliminacyjną serię miał obsadzoną tak mocno, że teoretycznie nie miał szans na awans do półfinału. Tymczasem wbiegł do niego w zachwycający sposób.

- Ho, ho, ho! No tylko bić brawo! – krzyczał Marek Rudziński, gdy Wyderka finiszował na niezagrożonym pierwszym miejscu. – Po mistrzowsku to zrobił – dodawał komentator TVP.

Ktoś może pomyśleć, że nie ma się czym ekscytować, że to przecież tylko eliminacje. Ale Wyderkę naprawdę warto docenić.

Polak wygrał z gwiazdami, bo go nosiło

Francuz Gabriel Tual to mistrz Europy z Rzymu, z ubiegłego roku, i szósty zawodnik finału olimpijskiego z igrzysk Paryż 2024. Brytyjczyk Ben Pattison dwa lata temu w Budapeszcie pobiegł po brąz mistrzostw świata. Hiszpan Mariano Garcia trzy lata temu wziął złoto mistrzostw Europy na stadionie i złoto MŚ w hali. A Cooper Lutkenhaus z USA to dopiero 16-letni supertalent, który kiedyś może przebić wszystkich – już jest rekordzistą świata juniorów młodszych, a ten jego tegoroczny rekord (1:42,27) jest lepszy od życiówki Macieja Wyderki o ponad trzy sekundy (1:45,66).

Tych wszystkich rywalki Wyderka pokonał. Po czym stanął przed kamerą TVP i wytłumaczył swój sukces w najprostszy sposób. - Nosi mnie. Przed startem mnie nosiło. No i widać efekty – powiedział szczerze.

Wyderka skorzystał w swoim biegu z tego, że nikt nie forsował specjalnie tempa. Wygrał z czasem 1:46,30. Świetnie rozegrał to wszystko taktycznie – poczuł, że ma siłę, więc objął prowadzenie i nie dał się nikomu dogonić. Metę mijał z podniesioną w geście triumfu ręką.

Dla Wyderki awans do półfinału tokijskich mistrzostw to już największy sukces w karierze. A kto wie, na co jeszcze go stać. Półfinały biegu na 800 m na MŚ w Tokio zaplanowano na czwartek 18 września na godzinę 14.45 polskiego czasu. Niestety, w eliminacjach odpadli Patryk Sieradzki i Filip Ostrowski.