Usyk zdetronizowany. Oto nowy król boksu. "To jakiś żart"

Ołeksandr Usyk wydaje się w tym momencie największą gwiazdą światowego boksu. Ukrainiec wciąż pozostaje niepokonany na zawodowych ringach, a jego ostatnie walki budziły olbrzymie zainteresowanie. W poprzednim roku dwukrotnie pokonywał w Rijadzie Tysona Fury'ego, sięgając tym samym po wszystkie mistrzowskie pasy pięciu najważniejszych federacji. Z kolei w lipcu tego roku znokautował Brytyjczyka Daniela Dubois, dzięki czemu odzyskał pas IBF i po raz drugi stał się niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Zdaniem magazynu "The Ring" to jednak za mało, by Usyk otwierał ranking najlepszych bokserów świata.
Do tej pory 38-latek zajmował w nim pierwsze miejsce, ale wszystko zmieniło się po ostatniej aktualizacji. Teraz numerem jeden jest Terence Crawford. Skąd taka decyzja? Otóż w zeszłą sobotę na Allegiant Stadium w Las Vegas Amerykanin wygrał walkę z dotychczasowym niekwestionowanym mistrzem wagi super średniej Canelo Alvarezem. Tym samym przejął wszystkie jego pasy, a jury uznało, że należy mu się również status najlepszego pięściarza bez podziału na kategorie wagowe.
Crawford w rzeczonym rankingu wyprzedził nie tylko Usyka, ale też Japończyka Naoyę Inoue. W poprzednim notowaniu zajmował bowiem trzecią pozycję. Usyk w tym momencie jest wiceliderem. Z kolei dla Alvareza porażka z Crawfordem oznaczała spadek z ósmej na dziesiątą pozycję. Tak wygląda obecny ranking:
Pierwsza "10" rankingu bokserów wg "The Ring".
Oczywiście ów zestawienie to czysto subiektywny wybór komisji i nie ma realnego przełożenia na dalsze losy zawodników, ale i tak wzbudza ono olbrzymie kontrowersje. W mediach społecznościowych już rozpętała się wokół niego olbrzymia burza. Część kibiców nie może się pogodzić ze zmianą lidera. "Trochę to słabe. Usyk robi o wiele większe wrażenie niż Crawford", "Ta lista to jakiś żart. Nie zgadzam się z tym. W ogóle jeśli spojrzymy na piętnastu najlepszych to, większość z nich to żart", "Tak, uważam, że Crawford jest niesamowity, ale to, jaką Usyk zrobił różnicę w swojej wadze, jest wspaniałe. Dla mnie to Usyk jest numerem jeden", "Usyk dwukrotnie walczył z Furym, Joshuą i Dubois. Pokonał ich wszystkich, a to o wiele więcej niż zwycięstwa Crawforda nad Spence'em i Canelo" - pisali niezadowoleni fani.
